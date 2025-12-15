Kiraya verdiği evin son halini görünce dondu kaldı! Yatak odası ve mutfak mide bulandırdı

Karabük’te bir ev sahibi, kiraya verdiği dairesine girdiğinde gördükleri karşısında şaşkına döndü. Uzun süredir kiracısına ulaşamayan ev sahibi dairenin kapısını çilingir yardımıyla açtırdı. Daire sahibi kapıdan girdiğinde gördükleri karşısında büyük şok yaşadı. Evin her köşesinin çöp yığınlarıyla dolu olduğunu gören vatandaş o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Görüntülerde, dairenin salonundan yatak odasına, mutfağından banyosuna kadar tüm alanların kullanılamaz hale geldiği gördü. Odaların içinde biriken çöplerin yaşam alanlarını tamamen kapladığı, evin hijyen şartlarının tamamen ortadan kalktığı dikkat çekti.