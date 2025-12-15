Menü Kapat
Yarın okullar tatil mi 16 Aralık Salı? Birçok ilde kar yağışı etkili oluyor

Yarın okullarda kar tatili var mı merak edilirken Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı etkili oluyor. Abant Kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde etkili olan kar yağışı sonrasında gözler okullar tatil mi sorusuna çevrildi. 16 Aralık Salı günü okullarda kar tatili durumu binlerce kişi tarafından merak ediliyor.

Yarın okullar tatil mi 16 Aralık Salı? Birçok ilde kar yağışı etkili oluyor
Anadolu Otoyolu'nun Dörtdivan ile Çamlıdere kesiminde etkili olurken Bölgesi'nde de yağışlar devam ediyor. Olumsuz hava şartları olması durumunda valilikler son dakika açıklaması ile kar tatili kararı alabiliyor.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ 16 ARALIK SALI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre yurdumuzun birçok bölgesinde kar yağışı etkili oluyor. Kar yağışı etkili olan yerlerde ise okulların durumu merak edildi. Şu an için valilikler tarafından herhangi bir tatil kararı bulunmuyor. Akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı sonrasında valilikler okullarda tatil kararı alabiliyor.

Yarın okullar tatil mi 16 Aralık Salı? Birçok ilde kar yağışı etkili oluyor

YARIN OKULLARDA KAR TATİLİ VAR MI?

Son günlerde ülkemizde etkili olan kar yağışı sonrasında gözler okullarda kar tatiline çevrildi. Şu an için valilikler tarafından herhangi bir duyuru bulunmazken okullarda eğitime devam edilecek. Hava şartlarının olumsuz olması durumunda valilikler tarafından tatil kararı alınabiliyor.

Yarın okullar tatil mi 16 Aralık Salı? Birçok ilde kar yağışı etkili oluyor

KAR YAĞIŞI OLAN İLLER LİSTESİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre yurdumuzun birçok bölgesinde kar yağışı etkili oluyor. Son iki gündür bazı bölgelerde kar etkisini artırdı. İşte kar yağışı olan iller:

  • Ankara
  • Bolu
  • Kocaeli
  • Karabük
  • Trabzon
  • Artvin
  • Bayburt
  • Ordu
  • Çankırı
Meteoroloji birçok il için alarm verdi! Kuvvetli kar yağışı geliyor: 2 gün boyunca durmadan yağacak
