Yarın okullar tatil mi 16 Aralık Salı? Birçok ilde kar yağışı etkili oluyor

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dörtdivan ile Ankara Çamlıdere kesiminde kar yağışı etkili olurken Doğu Anadolu Bölgesi'nde de yağışlar devam ediyor. Olumsuz hava şartları olması durumunda valilikler son dakika açıklaması ile kar tatili kararı alabiliyor.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ 16 ARALIK SALI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre yurdumuzun birçok bölgesinde kar yağışı etkili oluyor. Kar yağışı etkili olan yerlerde ise okulların tatil durumu merak edildi. Şu an için valilikler tarafından herhangi bir tatil kararı bulunmuyor. Akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı sonrasında valilikler okullarda tatil kararı alabiliyor.

YARIN OKULLARDA KAR TATİLİ VAR MI?

Son günlerde ülkemizde etkili olan kar yağışı sonrasında gözler okullarda kar tatiline çevrildi. Şu an için valilikler tarafından herhangi bir duyuru bulunmazken okullarda eğitime devam edilecek. Hava şartlarının olumsuz olması durumunda valilikler tarafından tatil kararı alınabiliyor.

KAR YAĞIŞI OLAN İLLER LİSTESİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre yurdumuzun birçok bölgesinde kar yağışı etkili oluyor. Son iki gündür bazı bölgelerde kar etkisini artırdı. İşte kar yağışı olan iller: