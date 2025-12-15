Menü Kapat
Hava Durumu
10°
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Şap kırmızı eti vurdu! Et fiyatları uçtu: Uzmanlar uyarıyor

Şap hastalığı salgını nedeniyle dana ve sığırların yaz aylarında kesime gitmesi yüzünden hayvan varlığı azalınca kırmızı et fiyatlarında ciddi bir yükseliş başladı. Uzmanlar et fiyatlarının çok yükseleceği konusunda vatandaşı uyarıyor.

Şap kırmızı eti vurdu! Et fiyatları uçtu: Uzmanlar uyarıyor
Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneğine (TÜSEDAD) göre, ülkenin dört bir tarafında görülen sektöründe büyük hasar bıraktı.

Şap kırmızı eti vurdu! Et fiyatları uçtu: Uzmanlar uyarıyor

Önümüzdeki birkaç yılı bile etkileyecek ölçüde kayıplara yol açan şap hastalığı yüzünden beside yüzde 30, süt sığırlarında ise yüzde 20 kayıp tahmin ediliyor.
Bu kesimler yüzünden ülkede ciddi boyutta dana sıkıntısı başlarken, kırmızı et fiyatlarında geçen ay başlayan yükseliş durmuyor.

Dana karkas kesim ücretleri eylül ayına göre 125 liraya varan miktarlarda artış göstererek 600 liraya dayanırken, kasaplarda da kıyma ve kuşbaşı cep yakmaya başladı.

Şap kırmızı eti vurdu! Et fiyatları uçtu: Uzmanlar uyarıyor

KESİM ÜCRETLERİ UÇTU

Bursa İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği 13 Aralık kesim ücretlerini yayınladı. Yaklaşık bir ay öncesi, 14 Kasım fiyatlarına göre 400 kilogram ve üzerindeki holstein cinsi danaların karkas kesim ücretleri 80 lira artarak 460 liradan 540 liraya yükseldi.

Şap kırmızı eti vurdu! Et fiyatları uçtu: Uzmanlar uyarıyor

Bütün holstein cinsi danalarda kesim ücretleri 80 lira artarak, 250 ve altı kilogramda olanlar için 440 liraya, 251-350 kilogram arasındakilerde 500 liraya ve 351-400 kilo arasındakilerde ise 520 liraya çıktı.

Diğer dana ırklarında ise 85 liralık bir artış yaşandı ve kesim fiyatları 250 ve altındakilerden 400 kilogram ve üzerindekilere kadar 475 ila 575 liraya çıktı.

Şap kırmızı eti vurdu! Et fiyatları uçtu: Uzmanlar uyarıyor

"KESİLECEK HAYVAN YOK"

Bursa Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Tunca, şap hastalığı nedeniyle kesime giden büyükbaş hayvanların çokluğuna işaret ederek, "Hayvan çokluğundan fiyatlar yükseliyor. Hayvanlar şaptan kesime gidince piyasaya arz fazla oldu ve kırmızı bir süre stabil kaldı. Şimdi hayvan dışardan geliyor. Yeterli hayvan gelmeyince ve yerli hayvan talebi karşılayacak ölçüde olmayınca kırmızı et fiyatları yükselişe geçti." dedi.

