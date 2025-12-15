Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Türk askeri dengeleri bozdu! Dünyanın en güçlü orduları belli oldu: Türkiye askeri gücüyle Avrupa devlerini geride bıraktı

Aralık 15, 2025 13:44
1
Dünyanın en güçlü orduları

Dünyanın en güçlü orduları açıklandı. 2025 yılı sona ererken, Global Firepower sitesi yaptığı açıklama ile dikkat çekti. En güçlü ordular sıralaması yapılırken, ülkelerin sahip olduğu aktif personel sayısı, hava ve deniz araçlarının envanteri, rezerv güçleri, teknolojik üstünlükleri ve savunma bütçeleri gibi birçok faktör göz önünde bulunduruldu. Tarihi boyunca pek çok savaş kazana Türk ordusu ise askeri gücü ile Avrupa devlerini geride bıraktı…

2
Türk askeri dengeleri bozdu! Dünyanın en güçlü orduları belli oldu: Türkiye askeri gücüyle Avrupa devlerini geride bıraktı

ABD merkezli Global Firepower (GFP) tarafından yayınlanan Dünyanın en güçlü orduları listesi hazırlanırken PowerIndex adı verilen bir puanlama sistemi kullanıldı. Buna göre Türkiye 53 kriter içerisinden 35’inde mükemmel performans sergileyerek tam puan aldı. Bu puanlar ise Türk ordusunu en iyiler listesinde üst sıralara yerleştirdi. İşte askeri gücüyle dosta güven düşmana korku salan Dünyanın en güçlü orduları listesi…

3
Türk askeri dengeleri bozdu! Dünyanın en güçlü orduları belli oldu: Türkiye askeri gücüyle Avrupa devlerini geride bıraktı

DÜNYANIN EN GÜÇLÜ ORDULARI

100 Numara Uruguay

4
Türk askeri dengeleri bozdu! Dünyanın en güçlü orduları belli oldu: Türkiye askeri gücüyle Avrupa devlerini geride bıraktı

99 Numara Letonya

5
Türk askeri dengeleri bozdu! Dünyanın en güçlü orduları belli oldu: Türkiye askeri gücüyle Avrupa devlerini geride bıraktı

98 Numara Moğolistan

6
Türk askeri dengeleri bozdu! Dünyanın en güçlü orduları belli oldu: Türkiye askeri gücüyle Avrupa devlerini geride bıraktı

97 Numara İrlanda

7
Türk askeri dengeleri bozdu! Dünyanın en güçlü orduları belli oldu: Türkiye askeri gücüyle Avrupa devlerini geride bıraktı

96 Numara Slovenya

8
Türk askeri dengeleri bozdu! Dünyanın en güçlü orduları belli oldu: Türkiye askeri gücüyle Avrupa devlerini geride bıraktı

95 Numara Kamboçya

9
Türk askeri dengeleri bozdu! Dünyanın en güçlü orduları belli oldu: Türkiye askeri gücüyle Avrupa devlerini geride bıraktı

94 Numara Gürcistan

10
Türk askeri dengeleri bozdu! Dünyanın en güçlü orduları belli oldu: Türkiye askeri gücüyle Avrupa devlerini geride bıraktı

93 Numara Kamerun

11
Türk askeri dengeleri bozdu! Dünyanın en güçlü orduları belli oldu: Türkiye askeri gücüyle Avrupa devlerini geride bıraktı

92 Numara Tanzanya

12
Türk askeri dengeleri bozdu! Dünyanın en güçlü orduları belli oldu: Türkiye askeri gücüyle Avrupa devlerini geride bıraktı

91 Numara Ermenistan

13
Türk askeri dengeleri bozdu! Dünyanın en güçlü orduları belli oldu: Türkiye askeri gücüyle Avrupa devlerini geride bıraktı

90 Numara Tunus

14
Türk askeri dengeleri bozdu! Dünyanın en güçlü orduları belli oldu: Türkiye askeri gücüyle Avrupa devlerini geride bıraktı

89 Numara Mozambik

15
Türk askeri dengeleri bozdu! Dünyanın en güçlü orduları belli oldu: Türkiye askeri gücüyle Avrupa devlerini geride bıraktı

88 Numara Litvanya

16
Türk askeri dengeleri bozdu! Dünyanın en güçlü orduları belli oldu: Türkiye askeri gücüyle Avrupa devlerini geride bıraktı

87 Numara Paraguay

17
Türk askeri dengeleri bozdu! Dünyanın en güçlü orduları belli oldu: Türkiye askeri gücüyle Avrupa devlerini geride bıraktı

86 Numara Yeni Zelanda

18
Türk askeri dengeleri bozdu! Dünyanın en güçlü orduları belli oldu: Türkiye askeri gücüyle Avrupa devlerini geride bıraktı

85 Numara Yemen

19
Türk askeri dengeleri bozdu! Dünyanın en güçlü orduları belli oldu: Türkiye askeri gücüyle Avrupa devlerini geride bıraktı

84 Numara Çad

20
Türk askeri dengeleri bozdu! Dünyanın en güçlü orduları belli oldu: Türkiye askeri gücüyle Avrupa devlerini geride bıraktı

83 Numara Kenya

21
Türk askeri dengeleri bozdu! Dünyanın en güçlü orduları belli oldu: Türkiye askeri gücüyle Avrupa devlerini geride bıraktı

82 Numara Umman

22
Türk askeri dengeleri bozdu! Dünyanın en güçlü orduları belli oldu: Türkiye askeri gücüyle Avrupa devlerini geride bıraktı

81 Numara Bahreyn

23
Türk askeri dengeleri bozdu! Dünyanın en güçlü orduları belli oldu: Türkiye askeri gücüyle Avrupa devlerini geride bıraktı

80 Numara Bolivya

24
Türk askeri dengeleri bozdu! Dünyanın en güçlü orduları belli oldu: Türkiye askeri gücüyle Avrupa devlerini geride bıraktı

79 Numara Kuveyt

25
Türk askeri dengeleri bozdu! Dünyanın en güçlü orduları belli oldu: Türkiye askeri gücüyle Avrupa devlerini geride bıraktı

78 Numara Arnavutluk

26
Türk askeri dengeleri bozdu! Dünyanın en güçlü orduları belli oldu: Türkiye askeri gücüyle Avrupa devlerini geride bıraktı

77 Numara Türkmenistan

27
Türk askeri dengeleri bozdu! Dünyanın en güçlü orduları belli oldu: Türkiye askeri gücüyle Avrupa devlerini geride bıraktı

76 Numara Libya

28
Türk askeri dengeleri bozdu! Dünyanın en güçlü orduları belli oldu: Türkiye askeri gücüyle Avrupa devlerini geride bıraktı

75 Numara Ürdün

29
Türk askeri dengeleri bozdu! Dünyanın en güçlü orduları belli oldu: Türkiye askeri gücüyle Avrupa devlerini geride bıraktı

73 Numara Sudan

30
Türk askeri dengeleri bozdu! Dünyanın en güçlü orduları belli oldu: Türkiye askeri gücüyle Avrupa devlerini geride bıraktı

72 Numara Katar

31
Türk askeri dengeleri bozdu! Dünyanın en güçlü orduları belli oldu: Türkiye askeri gücüyle Avrupa devlerini geride bıraktı

71 Numara Slovakya

32
Türk askeri dengeleri bozdu! Dünyanın en güçlü orduları belli oldu: Türkiye askeri gücüyle Avrupa devlerini geride bıraktı

70 Numara Belarus

33
Türk askeri dengeleri bozdu! Dünyanın en güçlü orduları belli oldu: Türkiye askeri gücüyle Avrupa devlerini geride bıraktı

69 Numara Sri Lanka

34
Türk askeri dengeleri bozdu! Dünyanın en güçlü orduları belli oldu: Türkiye askeri gücüyle Avrupa devlerini geride bıraktı

68 Numara Avusturya

35
Türk askeri dengeleri bozdu! Dünyanın en güçlü orduları belli oldu: Türkiye askeri gücüyle Avrupa devlerini geride bıraktı

67 Numara Küba

36
Türk askeri dengeleri bozdu! Dünyanın en güçlü orduları belli oldu: Türkiye askeri gücüyle Avrupa devlerini geride bıraktı

66 Numara Demokratik Kongo Cumhuriyeti

37
Türk askeri dengeleri bozdu! Dünyanın en güçlü orduları belli oldu: Türkiye askeri gücüyle Avrupa devlerini geride bıraktı

65 Numara Ekvador

38
Türk askeri dengeleri bozdu! Dünyanın en güçlü orduları belli oldu: Türkiye askeri gücüyle Avrupa devlerini geride bıraktı

64 Numara Suriye

39
Türk askeri dengeleri bozdu! Dünyanın en güçlü orduları belli oldu: Türkiye askeri gücüyle Avrupa devlerini geride bıraktı

63 Numara Sırbistan

40
Türk askeri dengeleri bozdu! Dünyanın en güçlü orduları belli oldu: Türkiye askeri gücüyle Avrupa devlerini geride bıraktı

62 Numara Bulgaristan

41
Türk askeri dengeleri bozdu! Dünyanın en güçlü orduları belli oldu: Türkiye askeri gücüyle Avrupa devlerini geride bıraktı

61 Numara Belgium

42
Türk askeri dengeleri bozdu! Dünyanın en güçlü orduları belli oldu: Türkiye askeri gücüyle Avrupa devlerini geride bıraktı

60 Numara Azerbaycan

43
Türk askeri dengeleri bozdu! Dünyanın en güçlü orduları belli oldu: Türkiye askeri gücüyle Avrupa devlerini geride bıraktı

59 Numara Morocco

44
Türk askeri dengeleri bozdu! Dünyanın en güçlü orduları belli oldu: Türkiye askeri gücüyle Avrupa devlerini geride bıraktı

58 Numara Özbekistan

45
Türk askeri dengeleri bozdu! Dünyanın en güçlü orduları belli oldu: Türkiye askeri gücüyle Avrupa devlerini geride bıraktı

57 Numara Kazakistan

46
Türk askeri dengeleri bozdu! Dünyanın en güçlü orduları belli oldu: Türkiye askeri gücüyle Avrupa devlerini geride bıraktı

56 Numara Angola

47
Türk askeri dengeleri bozdu! Dünyanın en güçlü orduları belli oldu: Türkiye askeri gücüyle Avrupa devlerini geride bıraktı

55 Numara Macaristan

48
Türk askeri dengeleri bozdu! Dünyanın en güçlü orduları belli oldu: Türkiye askeri gücüyle Avrupa devlerini geride bıraktı

54 Numara Birleşik Arap Emirlikleri

49
Türk askeri dengeleri bozdu! Dünyanın en güçlü orduları belli oldu: Türkiye askeri gücüyle Avrupa devlerini geride bıraktı

53 Numara Çekya

50
Türk askeri dengeleri bozdu! Dünyanın en güçlü orduları belli oldu: Türkiye askeri gücüyle Avrupa devlerini geride bıraktı

52 Numara Etiyopya

51
Türk askeri dengeleri bozdu! Dünyanın en güçlü orduları belli oldu: Türkiye askeri gücüyle Avrupa devlerini geride bıraktı

51 Numara Romanya

52
Türk askeri dengeleri bozdu! Dünyanın en güçlü orduları belli oldu: Türkiye askeri gücüyle Avrupa devlerini geride bıraktı

50 Numara Venezuela

53
Türk askeri dengeleri bozdu! Dünyanın en güçlü orduları belli oldu: Türkiye askeri gücüyle Avrupa devlerini geride bıraktı

49 Numara Peru

54
Türk askeri dengeleri bozdu! Dünyanın en güçlü orduları belli oldu: Türkiye askeri gücüyle Avrupa devlerini geride bıraktı

48 Numara Finlandiya

55
Türk askeri dengeleri bozdu! Dünyanın en güçlü orduları belli oldu: Türkiye askeri gücüyle Avrupa devlerini geride bıraktı

47 Numara Şili

56
Türk askeri dengeleri bozdu! Dünyanın en güçlü orduları belli oldu: Türkiye askeri gücüyle Avrupa devlerini geride bıraktı

46 Numara Kolombiya

57
Türk askeri dengeleri bozdu! Dünyanın en güçlü orduları belli oldu: Türkiye askeri gücüyle Avrupa devlerini geride bıraktı

45 Numara Danimarka

58
Türk askeri dengeleri bozdu! Dünyanın en güçlü orduları belli oldu: Türkiye askeri gücüyle Avrupa devlerini geride bıraktı

44 Numara İsviçre

59
Türk askeri dengeleri bozdu! Dünyanın en güçlü orduları belli oldu: Türkiye askeri gücüyle Avrupa devlerini geride bıraktı

43 Numara Irak

60
Türk askeri dengeleri bozdu! Dünyanın en güçlü orduları belli oldu: Türkiye askeri gücüyle Avrupa devlerini geride bıraktı

42 Numara Malezya

61
Türk askeri dengeleri bozdu! Dünyanın en güçlü orduları belli oldu: Türkiye askeri gücüyle Avrupa devlerini geride bıraktı

41 Numara Filipinler

62
Türk askeri dengeleri bozdu! Dünyanın en güçlü orduları belli oldu: Türkiye askeri gücüyle Avrupa devlerini geride bıraktı

40 Numara Güney Afrika

63
Türk askeri dengeleri bozdu! Dünyanın en güçlü orduları belli oldu: Türkiye askeri gücüyle Avrupa devlerini geride bıraktı

39 Numara Portekiz

64
Türk askeri dengeleri bozdu! Dünyanın en güçlü orduları belli oldu: Türkiye askeri gücüyle Avrupa devlerini geride bıraktı

38 Numara Norveç

65
Türk askeri dengeleri bozdu! Dünyanın en güçlü orduları belli oldu: Türkiye askeri gücüyle Avrupa devlerini geride bıraktı

37 Numara Myanmar

66
Türk askeri dengeleri bozdu! Dünyanın en güçlü orduları belli oldu: Türkiye askeri gücüyle Avrupa devlerini geride bıraktı

36 Numara Hollanda

67
Türk askeri dengeleri bozdu! Dünyanın en güçlü orduları belli oldu: Türkiye askeri gücüyle Avrupa devlerini geride bıraktı

35 Numara Bangladesh

68
Türk askeri dengeleri bozdu! Dünyanın en güçlü orduları belli oldu: Türkiye askeri gücüyle Avrupa devlerini geride bıraktı

34 Numara Kuzey Kore

69
Türk askeri dengeleri bozdu! Dünyanın en güçlü orduları belli oldu: Türkiye askeri gücüyle Avrupa devlerini geride bıraktı

33 Numara Arjantin

70
Türk askeri dengeleri bozdu! Dünyanın en güçlü orduları belli oldu: Türkiye askeri gücüyle Avrupa devlerini geride bıraktı

32 Numara Meksika

71
Türk askeri dengeleri bozdu! Dünyanın en güçlü orduları belli oldu: Türkiye askeri gücüyle Avrupa devlerini geride bıraktı

31 Numara Nijerya

72
Türk askeri dengeleri bozdu! Dünyanın en güçlü orduları belli oldu: Türkiye askeri gücüyle Avrupa devlerini geride bıraktı

30 Numara Yunanistan

73
Türk askeri dengeleri bozdu! Dünyanın en güçlü orduları belli oldu: Türkiye askeri gücüyle Avrupa devlerini geride bıraktı

29 Numara Singapur

74
Türk askeri dengeleri bozdu! Dünyanın en güçlü orduları belli oldu: Türkiye askeri gücüyle Avrupa devlerini geride bıraktı

28 Numara Kanada

75
Türk askeri dengeleri bozdu! Dünyanın en güçlü orduları belli oldu: Türkiye askeri gücüyle Avrupa devlerini geride bıraktı

27 Numara İsveç

76
Türk askeri dengeleri bozdu! Dünyanın en güçlü orduları belli oldu: Türkiye askeri gücüyle Avrupa devlerini geride bıraktı

26 Numara Cezayir

77
Türk askeri dengeleri bozdu! Dünyanın en güçlü orduları belli oldu: Türkiye askeri gücüyle Avrupa devlerini geride bıraktı

25 Numara Tayland

78
Türk askeri dengeleri bozdu! Dünyanın en güçlü orduları belli oldu: Türkiye askeri gücüyle Avrupa devlerini geride bıraktı

24 Numara Suudi Arabistan

79
Türk askeri dengeleri bozdu! Dünyanın en güçlü orduları belli oldu: Türkiye askeri gücüyle Avrupa devlerini geride bıraktı

24 Numara Suudi Arabistan

80
Türk askeri dengeleri bozdu! Dünyanın en güçlü orduları belli oldu: Türkiye askeri gücüyle Avrupa devlerini geride bıraktı

23 Numara Vietnam

81
Türk askeri dengeleri bozdu! Dünyanın en güçlü orduları belli oldu: Türkiye askeri gücüyle Avrupa devlerini geride bıraktı

22 Numara Tayvan

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.