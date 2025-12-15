Türk askeri dengeleri bozdu! Dünyanın en güçlü orduları belli oldu: Türkiye askeri gücüyle Avrupa devlerini geride bıraktı

Kategoriler
Dünyanın en güçlü orduları açıklandı. 2025 yılı sona ererken, Global Firepower sitesi yaptığı açıklama ile dikkat çekti. En güçlü ordular sıralaması yapılırken, ülkelerin sahip olduğu aktif personel sayısı, hava ve deniz araçlarının envanteri, rezerv güçleri, teknolojik üstünlükleri ve savunma bütçeleri gibi birçok faktör göz önünde bulunduruldu. Tarihi boyunca pek çok savaş kazana Türk ordusu ise askeri gücü ile Avrupa devlerini geride bıraktı…
ABD merkezli Global Firepower (GFP) tarafından yayınlanan Dünyanın en güçlü orduları listesi hazırlanırken PowerIndex adı verilen bir puanlama sistemi kullanıldı. Buna göre Türkiye 53 kriter içerisinden 35’inde mükemmel performans sergileyerek tam puan aldı. Bu puanlar ise Türk ordusunu en iyiler listesinde üst sıralara yerleştirdi. İşte askeri gücüyle dosta güven düşmana korku salan Dünyanın en güçlü orduları listesi…
100 Numara Uruguay
99 Numara Letonya
98 Numara Moğolistan
97 Numara İrlanda
96 Numara Slovenya
95 Numara Kamboçya
94 Numara Gürcistan
93 Numara Kamerun
92 Numara Tanzanya
91 Numara Ermenistan
90 Numara Tunus
89 Numara Mozambik
88 Numara Litvanya
87 Numara Paraguay
86 Numara Yeni Zelanda
85 Numara Yemen
84 Numara Çad
83 Numara Kenya
82 Numara Umman
81 Numara Bahreyn
80 Numara Bolivya
79 Numara Kuveyt
78 Numara Arnavutluk
77 Numara Türkmenistan
76 Numara Libya
75 Numara Ürdün
73 Numara Sudan
72 Numara Katar
71 Numara Slovakya
70 Numara Belarus
69 Numara Sri Lanka
68 Numara Avusturya
67 Numara Küba
66 Numara Demokratik Kongo Cumhuriyeti
65 Numara Ekvador
64 Numara Suriye
63 Numara Sırbistan
62 Numara Bulgaristan
61 Numara Belgium
60 Numara Azerbaycan
59 Numara Morocco
58 Numara Özbekistan
57 Numara Kazakistan
56 Numara Angola
55 Numara Macaristan
54 Numara Birleşik Arap Emirlikleri
53 Numara Çekya
52 Numara Etiyopya
51 Numara Romanya
50 Numara Venezuela
49 Numara Peru
48 Numara Finlandiya
47 Numara Şili
46 Numara Kolombiya
45 Numara Danimarka
44 Numara İsviçre
43 Numara Irak
42 Numara Malezya
41 Numara Filipinler
40 Numara Güney Afrika
39 Numara Portekiz
38 Numara Norveç
37 Numara Myanmar
36 Numara Hollanda
35 Numara Bangladesh
34 Numara Kuzey Kore
33 Numara Arjantin
32 Numara Meksika
31 Numara Nijerya
30 Numara Yunanistan
29 Numara Singapur
28 Numara Kanada
27 Numara İsveç
26 Numara Cezayir
25 Numara Tayland
24 Numara Suudi Arabistan
23 Numara Vietnam
22 Numara Tayvan