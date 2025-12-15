Quick'ten primleri otomobile dönüştüren “Lüküs Hayat Sigortası”

Quick Hayat, yeni çıkardığı ‘Lüküs Hayat Sigortası’ ile isteyen herkesi araç sahibi yapacak. Maher Holding çatısı altındaki Quick Hayat, Quick Finans, QCAR’ın ortaklaşa geliştirdikleri Lüküs Hayat, hayat sigortacılığında yeni bir dönemin kapısını aralıyor. Bu kapsamda düşük primler ve vergi avantajı ile hayat sigortası yaptıranlar, araç sahibi olacak. İsteyen, Lüküs Hayat Sigortasını tasarruf aracı olarak da kullanabilecek. Lüküs Hayat, özellikle araç sahibi olmakta zorlanan gençler için ideal bir ürün.



Quick Hayat’ın pazara sunduğu yeni hayat sigortası ile kişiler, aylık dolar veya avro üzerinden düşük primler öderken, aynı zamanda hayat sigortasındaki vergi avantajından yararlanıyor. Ödenen primler poliçenin başında belirlenen araç bedelinin yüzde 25’ine ulaştığında, OCAR’ın araç edinme opsiyonu devreye giriyor. Ödenen primler ile birlikte sigortalının katkıları araç bedelinin yüzde 50’sine ulaştığında ise araç için ortak sahiplik modeli uygulanıyor. Araç edinmek istemeyenler birikmiş değerlerini ilk iki yıl düşük kesinti oranlarıyla iki yıldan sonra kesinti olmadan istediği zaman alarak sistemden ayrılabiliyor. Ayrıca ilk priminin ödendiği andan itibaren olası vefat durumunda 5. Yılın sonunda ulaşılacak birikmiş değer tazminat olarak ödeniyor.

Yaşar: Lüküs Hayat, QuickFinansall ekosisteminin en iyi örneklerinden

Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, Lüküs Hayat Sigortasının, QuickFinansall ekosisteminin en iyi örneklerinden biri olduğunu ve sigorta dışındaki Grup şirketlerinin işbirliği ile oluşturulduğunu söyledi. Yaşar, Lüküs Hayat’ın, alışılagelmiş hayat sigortasının dışında, inovatif bir ürün olduğunu ve toplumun ihtiyaçları doğrultusunda geliştirildiğini belirterek, ilk kez hayat sigortasının içine araç edinme opsiyonunun eklendiğini vurguladı. Yaşar, hayat sigortacılığının bu tarz yenilikçi ürünlerle gelişeceğini de sözlerine ekledi.

Lüküs Hayat, gençlerin ihtiyacını karşılayacak

Quick Hayat Sigorta Genel Müdür Vekili Volkan Terzioğlu, yaptıkları araştırmalar kapsamında araç edinme talebinin özellikle genç çalışanlar arasında yoğunlaştığını tespit ettiklerini söyledi. Buna karşın yüksek kredi maliyetleri, toplu ödeme baskısı ve borçlanma korkusu nedeniyle bu talebin sürekli ertelendiğini vurgulayan Terzioğlu, ihtiyacı karşılamak için Lüküs Hayat ürününü geliştirdiklerini kaydetti. Terzioğlu, “Bu ürün, hayat sigortasının sağladığı yüzde 40’a varan vergi avantajını, dövize endeksli değer korumasını ve güvenilir uzun vadeli finansal planlamayı QCAR’ın ortak sahiplik yaklaşımıyla birleştirerek tamamen yeni bir araç edinme penceresi açıyor. Borçlanmak istemeyen ancak güçlü bir finansal gelecek kurgulamak isteyen bireylere ister birikim imkanı isterse de araç edinme fırsatı sunuyor. Bu nedenle Lüküs Hayatı, finansal verimlilik ve mobiliteyi aynı anda optimize eden vizyoner bir sigorta yaklaşımı olarak görüyorum” dedi.

LÜKÜS HAYAT’IN SUNDUĞU İMKANLAR

Sigortalı, poliçenin başında satın almak istediği aracın bedelini kendi belirliyor.

Quick Hayat, araç bedeli karşılığında ödenecek prim tutarlarını tespit ediyor. Belirlenen tutarın değer kaybetmemesi için dolar veya avro olarak belirlenen primleri sigortalı aylık ve TL olarak ödüyor döviz olarak birikiyor.

Primleri öderken hayat sigortasının sunduğu yüzde 40’lık vergi indiriminden yararlanıyor. Böylece aylık ödenecek tutar azalıyor.

Sigortalının Lüküs Hayat’taki birikimi araç bedelinin yüzde 25’ine ulaştığında QCAR tarafından ‘birlikte araç edinme opsiyonu’ devreye giriyor.

Sigortadaki birikim tutarı ve sigortalının katkıları araç bedelinin yüzde 50’sine ulaştığında ise araç için ortak sahiplik modeli uygulanıyor ve sigortalı, aracın kullanım bedelini ödemeye başlıyor.

Araç sahibi olmak istemeyen sigortalılar ise ilk 2 yıl düşük kesinti oranıyla ikinci yıldan sonra ise hiçbir kesinti olmadan birikmiş değerini alıp sistemden çıkabiliyor.

