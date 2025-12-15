Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Özgür Çapacı kimdir, neden öldü? Motosiklet tutkunu olarak tanınıyordu

Motosiklet tutkunu olan Özgür Çapacı'nın hayatını kaybetmesinin ardından kimdir merak edildi. Bayındır Zeytinova Mahallesi'nde yaşadığı kaza sonrasında yaralanan isim tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Özgür Çapacı kimdir, neden öldü? Motosiklet tutkunu olarak tanınıyordu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.12.2025
saat ikonu 12:44
|
GÜNCELLEME:
15.12.2025
saat ikonu 12:44

Bayındır Zeytinova Mahallesi'nde yaşanan kazanın ardından Özgür Çapacı öldü mü, neden öldü araştırıldı. Memleketi Ödemiş’te sevilen ismin hayatını kaybetmesi üzerine taziye mesajları yayımlandı.

ÖZGÜR ÇAPACI KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

42 yaşında olan Çapacı, motosiklet tutkunu olması ile tanınıyordu. Sporcu karakterinin yanında sevgi dolu olması da birçok kişinin gönlünü fethetmişti. Profesyonel motor sporlarıyla ilgilenen isim olarak tanınan ismin özel hayatına dair fazla bilgi paylaşılmadı. Özgür Çapacı, motosiklet sevgisi ile tanınan birisiydi.

Özgür Çapacı kimdir, neden öldü? Motosiklet tutkunu olarak tanınıyordu

ÖZGÜR ÇAPACI ÖLDÜ MÜ, NEDEN?

Bayındır Zeytinova Mahallesi'nde yaşadığı sonrasında 42 yaşında hayatını kaybetti. Çapacı, kullandığı motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybederek metrelerce savruldu. Tire Devlet Hastanesinde tüm müdahaleye rağmen vefat etti. Özgür Çapacı’nın cenazesinin ikindi namazına müteakip Büyük Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Ahrandı Mezarlığı’na defnedileceği bildirildi.

ETİKETLER
#izmir
#kaza
#ölüm
#Motosiklet Güvenliği
#Özgür Çapacı
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.