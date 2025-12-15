Özgür Çapacı kimdir, neden öldü? Motosiklet tutkunu olarak tanınıyordu

Bayındır Zeytinova Mahallesi'nde yaşanan kazanın ardından Özgür Çapacı öldü mü, neden öldü araştırıldı. Memleketi Ödemiş’te sevilen ismin hayatını kaybetmesi üzerine taziye mesajları yayımlandı.

ÖZGÜR ÇAPACI KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

42 yaşında olan Çapacı, motosiklet tutkunu olması ile tanınıyordu. Sporcu karakterinin yanında sevgi dolu olması da birçok kişinin gönlünü fethetmişti. Profesyonel motor sporlarıyla ilgilenen isim olarak tanınan ismin özel hayatına dair fazla bilgi paylaşılmadı. Özgür Çapacı, motosiklet sevgisi ile tanınan birisiydi.

ÖZGÜR ÇAPACI ÖLDÜ MÜ, NEDEN?

Bayındır Zeytinova Mahallesi'nde yaşadığı kaza sonrasında 42 yaşında hayatını kaybetti. Çapacı, kullandığı motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybederek metrelerce savruldu. Tire Devlet Hastanesinde tüm müdahaleye rağmen vefat etti. Özgür Çapacı’nın cenazesinin ikindi namazına müteakip Büyük Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Ahrandı Mezarlığı’na defnedileceği bildirildi.