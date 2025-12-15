Menü Kapat
Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş

BİSAM, açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı

BİSAM’ın Kasım 2025 raporuna göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenme için yapması gereken aylık harcama 26 bin 925 TL’ye, tüm zorunlu ihtiyaçlarını karşılaması için gereken yoksulluk sınırı ise 93 bin 135 TL’ye yükseldi.

DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş Sınıf Araştırmaları Merkezi (BİSAM), Kasım 2025 dönemine ilişkin Açlık ve Sınırı Raporu’nu yayımladı. Rapora göre, Türkiye’de dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için aylık yapması gereken minimum gıda harcaması 26 bin 925 TL olarak hesaplandı.

BİSAM, açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı

Aynı ailenin gıda harcamalarının yanı sıra barınma, ulaşım, eğitim, sağlık ve diğer zorunlu ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için gerekli toplam tutar ise 93 bin 135 TL’ye yükseldi. Böylece yoksulluk sınırı bir önceki döneme göre artışını sürdürdü.

BİSAM, açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı

Raporda, yaş ve cinsiyete göre için yapılması gereken aylık asgari gıda harcamaları da yer aldı. Buna göre yetişkin bir erkeğin aylık gıda harcaması 7 bin 528 TL, yetişkin bir kadının 7 bin 147 TL, 15–18 yaş arası bir gencin 7 bin 518 TL, 4–6 yaş arası bir çocuğun ise 4 bin 733 TL olarak hesaplandı.

BİSAM, açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı

BİSAM verilerine göre, tek başına yaşayan bir bireyin yalnızca sağlıklı beslenme değil; barınma, ulaşım, eğitim ve sağlık gibi temel ihtiyaçlarını da karşılayabilmesi için yapması gereken aylık harcama tutarı en az 43 bin 292 TL’ye ulaştı.

