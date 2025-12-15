Tedesco'dan sürpriz hamle: İşte Fenerbahçe-Konyaspor maçı muhtemel 11'leri!

Ligde şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlemek isteyen ancak son haftalarda fire veren Fenerbahçe, evinde zorlu bir mücadeleye çıkıyor. Hakem Ozan Ergün’ün düdük çalacağı bu kritik doksan dakika, Sarı-Lacivertlilerin zirvedeki yerini sağlamlaştırması açısından büyük önem taşıyor.

DEV MAÇA 4 ÖNEMLİ EKSİK

Fenerbahçe, bu önemli mücadeleye dört önemli oyuncusundan yoksun çıkacak. Yıldız golcü Youssef En-Nesyri ve kanat oyuncusu Dorgeles Nene, 21 Aralık'ta başlayacak Afrika Uluslar Kupası için milli takımlarına katıldı. Savunmada ise sakatlıkları devam eden Nelson Semedo ve henüz hazır durumda olmayan Çağlar Söyüncü kadroda yer alamayacak.

KART SINIRI ALARMI

Öte yandan, Sarı-Lacivertlilerde iki kritik isim Edson Alvarez ve Archie Brown kart sınırında bulunuyor. Bu oyuncular, Konyaspor maçında sarı kart görmeleri durumunda, bir sonraki hafta oynanacak olan Eyüpspor deplasmanında cezalı duruma düşecek.

TEDESCO'NUN MUHTEMEL 11'İ

Teknik Direktör Domenico Tedesco'nun, Konyaspor karşısında sahaya sürmeyi planladığı 11 netleşmeye başladı. Hücum hattındaki zorunlu değişiklikler dikkat çekerken, defans ve orta saha kurgusu da belli oldu.

Fenerbahçe Muhtemel 11:

Ederson, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Levent, Alvarez, Talisca, Asensio, Oğuz, Kerem, Duran

Tümosan Konyaspor Muhtemel 11:

Bahadır, Andzouana, Uğurcan, Yasir, Guilherme, Jin-Ho Jo, Bardhi, Melih, Bjorlo, Muleka, Umut

KADIKÖY'DE EZİCİ ÜSTÜNLÜK

Fenerbahçe, Konyaspor karşısında iç sahada tarihsel olarak büyük bir üstünlüğe sahip. İki takımın Kadıköy'de oynadığı son 24 lig maçının 21'ini Sarı-Lacivertliler kazanırken, son lig maçı ise 7-1'lik tarihi bir skorla Fenerbahçe lehine sonuçlanmıştı. Taraftarlar, bu geleneğin devam etmesini bekliyor.