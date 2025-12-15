Menü Kapat
Tedesco'dan sürpriz hamle: İşte Fenerbahçe-Konyaspor maçı muhtemel 11'leri!

Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında Fenerbahçe, Tümosan Konyaspor ile Chobani Stadyumu’nda kozlarını paylaşıyor. Son iki haftada puan kaybeden sarı-lacivertliler, zirve yarışında hata yapmak istemiyor. Afrika Kupası'na giden En-Nesyri ve Nene’nin yokluğunda Tedesco, hücum hattında sürpriz isimlere şans vermeye hazırlanırken, kart sınırındaki Alvarez ve Brown kritik öneme sahip. İşte detaylar...

Ligde şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlemek isteyen ancak son haftalarda fire veren , evinde zorlu bir mücadeleye çıkıyor. Hakem Ozan Ergün’ün düdük çalacağı bu kritik doksan dakika, Sarı-Lacivertlilerin zirvedeki yerini sağlamlaştırması açısından büyük önem taşıyor.

Tedesco'dan sürpriz hamle: İşte Fenerbahçe-Konyaspor maçı muhtemel 11'leri!

DEV MAÇA 4 ÖNEMLİ EKSİK

Fenerbahçe, bu önemli mücadeleye dört önemli oyuncusundan yoksun çıkacak. Yıldız golcü Youssef ve kanat oyuncusu Dorgeles Nene, 21 Aralık'ta başlayacak Afrika Uluslar Kupası için milli takımlarına katıldı. Savunmada ise sakatlıkları devam eden Nelson Semedo ve henüz hazır durumda olmayan Çağlar Söyüncü kadroda yer alamayacak.

Tedesco'dan sürpriz hamle: İşte Fenerbahçe-Konyaspor maçı muhtemel 11'leri!

KART SINIRI ALARMI

Öte yandan, Sarı-Lacivertlilerde iki kritik isim Edson Alvarez ve Archie Brown kart sınırında bulunuyor. Bu oyuncular, maçında sarı kart görmeleri durumunda, bir sonraki hafta oynanacak olan Eyüpspor deplasmanında cezalı duruma düşecek.

Tedesco'dan sürpriz hamle: İşte Fenerbahçe-Konyaspor maçı muhtemel 11'leri!

TEDESCO'NUN MUHTEMEL 11'İ

Teknik Direktör Domenico Tedesco'nun, Konyaspor karşısında sahaya sürmeyi planladığı 11 netleşmeye başladı. Hücum hattındaki zorunlu değişiklikler dikkat çekerken, defans ve orta saha kurgusu da belli oldu.

Fenerbahçe Muhtemel 11:

Ederson, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Levent, Alvarez, Talisca, Asensio, Oğuz, Kerem, Duran

Tedesco'dan sürpriz hamle: İşte Fenerbahçe-Konyaspor maçı muhtemel 11'leri!

Tümosan Konyaspor Muhtemel 11:

Bahadır, Andzouana, Uğurcan, Yasir, Guilherme, Jin-Ho Jo, Bardhi, Melih, Bjorlo, Muleka, Umut

Tedesco'dan sürpriz hamle: İşte Fenerbahçe-Konyaspor maçı muhtemel 11'leri!

KADIKÖY'DE EZİCİ ÜSTÜNLÜK

Fenerbahçe, Konyaspor karşısında iç sahada tarihsel olarak büyük bir üstünlüğe sahip. İki takımın Kadıköy'de oynadığı son 24 lig maçının 21'ini Sarı-Lacivertliler kazanırken, son lig maçı ise 7-1'lik tarihi bir skorla Fenerbahçe lehine sonuçlanmıştı. Taraftarlar, bu geleneğin devam etmesini bekliyor.

Tedesco'dan sürpriz hamle: İşte Fenerbahçe-Konyaspor maçı muhtemel 11'leri!
