Benzine indirim var mı, gelecek mi? 15 Aralık güncel akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin, mazot, LPG

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
İstanbul Avrupa Yakası'nda kurşunsuz benzin 53,72 TL'den satışa sunulurken sektör kaynakları bilgilerine göre benzine indirim geliyor. Geçtiğimiz günlerde motorine gelen indirim sonrası gözler güncel benzin fiyatlarına çevrilmişti. Binlerce otomobil sahibi ise benzine indirim gelecek mi bekleyişine başlamıştı.
13 Aralık tarihinde motorinin litresine 2 lira indirim gelmişti. Şimdi de bir indirim haberi benzinden geliyor. Araç sahipleri güncel akaryakıt fiyatlarını incelerken benzine 16 Aralık Salı gününden itibaren benzinin litre fiyatına 2 lira 2 kuruş indirim gelecek.
Otomobil sahiplerinin gündeminde akaryakıt fiyatları yer alırken geçtiğimiz günlerde motorine indirim uygulanmıştı. Sektör kaynaklarının bilgilerine göre yarından itibaren benzinin litre fiyatı 2 lira 2 kuruş ucuzlayacak. Böylece benzinin litre fiyatı 2 lira 2 kuruş ucuzlayacak.
İstanbul (Avrupa Yakası)
İstanbul (Anadolu Yakası)