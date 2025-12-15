Menü Kapat
10°
Benzine indirim var mı, gelecek mi? 15 Aralık güncel akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin, mazot, LPG

Benzin, motorin ve LPG fiyatlarında indirim haberleri her gün takip ediliyor. Binlerce araç sahibinin gündeminde olan akaryakıt fiyatlarında değişiklik yapılacak. 15 Aralık benzin, motorin, mazot ve LPG fiyatları binlerce araç sahibi tarafından inceleniyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre benzine indirim geliyor. 13 Aralık tarihinde motorinin litresine 2 lira indirim gelmişti. İstanbul Anadolu Yakası'nda kurşunsuz benzin, 53,55 TL'den satışa sunuluyor.

Benzine indirim var mı, gelecek mi? 15 Aralık güncel akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin, mazot, LPG
Avrupa Yakası'nda kurşunsuz 53,72 TL'den satışa sunulurken sektör kaynakları bilgilerine göre benzine indirim geliyor. Geçtiğimiz günlerde motorine gelen indirim sonrası gözler güncel benzin fiyatlarına çevrilmişti. Binlerce otomobil sahibi ise benzine indirim gelecek mi bekleyişine başlamıştı.

BENZİNE İNDİRİM VAR MI?

13 Aralık tarihinde motorinin litresine 2 lira indirim gelmişti. Şimdi de bir indirim haberi benzinden geliyor. Araç sahipleri güncel akaryakıt fiyatlarını incelerken benzine 16 Aralık Salı gününden itibaren benzinin litre fiyatına 2 lira 2 kuruş indirim gelecek.

Benzine indirim var mı, gelecek mi? 15 Aralık güncel akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin, mazot, LPG

BENZİNE İNDİRİM GELECEK Mİ 15 ARALIK?

Otomobil sahiplerinin gündeminde yer alırken geçtiğimiz günlerde motorine indirim uygulanmıştı. Sektör kaynaklarının bilgilerine göre yarından itibaren benzinin litre fiyatı 2 lira 2 kuruş ucuzlayacak. Böylece benzinin litre fiyatı 2 lira 2 kuruş ucuzlayacak.

Benzine indirim var mı, gelecek mi? 15 Aralık güncel akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin, mazot, LPG

BENZİN, MOTORİN, LPG FİYATLARI GÜNCEL 15 ARALIK

İstanbul (Avrupa Yakası)

  • V/Max Kurşunsuz 95: 54,51 TL/LT
  • V/Max Diesel: 53,12 TL/LT
  • Gazyağı: 46,55 TL/LT
  • Kalorifer Yakıtı: 33,70 TL/KG
  • Fuel Oil: 28,03 TL/KG
  • PO/gaz Otogaz: 28,51 TL/LT

İstanbul (Anadolu Yakası)

  • V/Max Kurşunsuz 95: 54,34 TL/LT
  • V/Max Diesel: 52,95 TL/LT
  • Gazyağı: 46,54 TL/LT
  • Kalorifer Yakıtı: 33,69 TL/KG
  • Fuel Oil: 28,02 TL/KG
  • PO/gaz Otogaz: 27,88 TL/LT
Akaryakıta büyük indirim! Bu gece pompaya yansıyacak: İşte 15 Aralık 2025 benzin, motorin, LPG fiyatları
