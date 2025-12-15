Benzine indirim var mı, gelecek mi? 15 Aralık güncel akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin, mazot, LPG

İstanbul Avrupa Yakası'nda kurşunsuz benzin 53,72 TL'den satışa sunulurken sektör kaynakları bilgilerine göre benzine indirim geliyor. Geçtiğimiz günlerde motorine gelen indirim sonrası gözler güncel benzin fiyatlarına çevrilmişti. Binlerce otomobil sahibi ise benzine indirim gelecek mi bekleyişine başlamıştı.

BENZİNE İNDİRİM VAR MI?

13 Aralık tarihinde motorinin litresine 2 lira indirim gelmişti. Şimdi de bir indirim haberi benzinden geliyor. Araç sahipleri güncel akaryakıt fiyatlarını incelerken benzine 16 Aralık Salı gününden itibaren benzinin litre fiyatına 2 lira 2 kuruş indirim gelecek.

BENZİNE İNDİRİM GELECEK Mİ 15 ARALIK?

Otomobil sahiplerinin gündeminde akaryakıt fiyatları yer alırken geçtiğimiz günlerde motorine indirim uygulanmıştı. Sektör kaynaklarının bilgilerine göre yarından itibaren benzinin litre fiyatı 2 lira 2 kuruş ucuzlayacak. Böylece benzinin litre fiyatı 2 lira 2 kuruş ucuzlayacak.

BENZİN, MOTORİN, LPG FİYATLARI GÜNCEL 15 ARALIK

İstanbul (Avrupa Yakası)

V/Max Kurşunsuz 95: 54,51 TL/LT

V/Max Diesel: 53,12 TL/LT

Gazyağı: 46,55 TL/LT

Kalorifer Yakıtı: 33,70 TL/KG

Fuel Oil: 28,03 TL/KG

PO/gaz Otogaz: 28,51 TL/LT

İstanbul (Anadolu Yakası)