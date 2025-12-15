Beyaz etin alternatifi laboratuvarda üretildi! Doğal kokusu ve lezzetiyle dikkat çekiyor: Daha kaliteli ve sürdürülebilir

Protein açısından zengin bir et üretmek için bir mantarın genleri üzerinde değişiklik yapan Çinli bilim insanları, çevreye daha duyarlı bir alternatif olabileceğini aktardı. Hayvancılığın küresel sera gazı salımlarının yaklaşık yüzde 14’üne yol açtığı aktarılan araştırmada; bunun yanı sıra geniş arazi kullanımı ve yüksek miktarda tatlı su gerektirdiği belirtildi.

DOĞAL KOKUSU VE LEZZEYİYLE DİKKAT ÇEKTİ

Laboratuvar ortamında üretilen maya ve mantar bazlı proteinler ete olası alternatifler olarak öne çıkıyor. Mevcut alternatiflerin arasında ise en çok dikkat çeken; Fusarium venenatum mantarından elde edilen protein, kümes hayvanı etine oldukça benzeyen doğal dokusu ve lezzetiyle dikkat çekti.

HERHANGİ BİR YABANCI DNA EKLENMEDİ

Independent Türkçe'de yer alan habere göre; Çinli araştırmacılar, herhangi bir yabancı DNA eklemeden Fusarium venenatum genomunu düzenleyerek protein üretim verimliliğini ve sindirilebilirliğini artırmayı başardı. Elde edilen bulgular, Trends in Biotechnology adlı akademik dergide yayımlanan yeni bir çalışmada ayrıntılı biçimde ele alındı.

"DAHA KALİTELİ VE DAHA SÜRDÜRÜLEBİLİR"

Jiangnan Üniversitesi’nden çalışmanın yazarlarından Xiao Liu, “Daha kaliteli ve daha sürdürülebilir gıda proteinlerine yönelik güçlü bir talep bulunuyor” dedi.

GELENEKSEL YÖNTEMLERİN SONU MU GELİYOR?

Araştırmada görev alan diğer bir isim Dr. Liu ise "Bu tür genetiği düzenlenmiş gıdalar, artan gıda taleplerini geleneksel tarımın çevresel maliyetleri olmadan karşılayabilir" ifadelerini kullandı.