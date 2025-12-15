Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Beyaz etin alternatifi laboratuvarda üretildi! Doğal kokusu ve lezzetiyle dikkat çekiyor: Daha kaliteli ve sürdürülebilir

Çinli bilim insanları beyaz ete alternatif olarak laboratuvarda mantar üretti. Doğal dokusu ve lezzetiyle dikkat çeken mantarın tavuk etine göre düşük maliyetli ve çevre dostu bir alternatif olabileceği belirtildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Beyaz etin alternatifi laboratuvarda üretildi! Doğal kokusu ve lezzetiyle dikkat çekiyor: Daha kaliteli ve sürdürülebilir
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.12.2025
saat ikonu 11:30
|
GÜNCELLEME:
15.12.2025
saat ikonu 11:34

açısından zengin bir et üretmek için bir mantarın genleri üzerinde değişiklik yapan Çinli bilim insanları, çevreye daha duyarlı bir alternatif olabileceğini aktardı. Hayvancılığın küresel sera gazı salımlarının yaklaşık yüzde 14’üne yol açtığı aktarılan araştırmada; bunun yanı sıra geniş arazi kullanımı ve yüksek miktarda tatlı su gerektirdiği belirtildi.

Beyaz etin alternatifi laboratuvarda üretildi! Doğal kokusu ve lezzetiyle dikkat çekiyor: Daha kaliteli ve sürdürülebilir

DOĞAL KOKUSU VE LEZZEYİYLE DİKKAT ÇEKTİ

Laboratuvar ortamında üretilen maya ve mantar bazlı proteinler ete olası alternatifler olarak öne çıkıyor. Mevcut alternatiflerin arasında ise en çok dikkat çeken; Fusarium venenatum mantarından elde edilen protein, kümes hayvanı etine oldukça benzeyen doğal dokusu ve lezzetiyle dikkat çekti.

Beyaz etin alternatifi laboratuvarda üretildi! Doğal kokusu ve lezzetiyle dikkat çekiyor: Daha kaliteli ve sürdürülebilir

HERHANGİ BİR YABANCI DNA EKLENMEDİ

Independent Türkçe'de yer alan habere göre; Çinli araştırmacılar, herhangi bir yabancı DNA eklemeden Fusarium venenatum genomunu düzenleyerek protein üretim verimliliğini ve sindirilebilirliğini artırmayı başardı. Elde edilen bulgular, Trends in Biotechnology adlı akademik dergide yayımlanan yeni bir çalışmada ayrıntılı biçimde ele alındı.

Beyaz etin alternatifi laboratuvarda üretildi! Doğal kokusu ve lezzetiyle dikkat çekiyor: Daha kaliteli ve sürdürülebilir

"DAHA KALİTELİ VE DAHA SÜRDÜRÜLEBİLİR"

Jiangnan Üniversitesi’nden çalışmanın yazarlarından Xiao Liu, “Daha kaliteli ve daha sürdürülebilir gıda proteinlerine yönelik güçlü bir talep bulunuyor” dedi.

GELENEKSEL YÖNTEMLERİN SONU MU GELİYOR?

Araştırmada görev alan diğer bir isim Dr. Liu ise "Bu tür genetiği düzenlenmiş gıdalar, artan gıda taleplerini geleneksel tarımın çevresel maliyetleri olmadan karşılayabilir" ifadelerini kullandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Disney ile Google arasında 'Star Wars' ve 'Deadpool' krizi
Abdulkadir Karagöz: Tam bağımsızlık yolunda, tarım teknolojileri ile dönüşüm zamanı
Doğalgazı veya sobayı unutun: Evleri ısıtmanın yepyeni bir yolu bulundu! Faturayı yarıdan fazla azaltıyor
ETİKETLER
#protein
#Sürdürülebilir Tarım
#Çevre Dostu Araçlar
#Et Alternatifleri
#Genetiği Düzenlenmiş Gıda
#Fusarium Venenatum
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.