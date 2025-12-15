Menü Kapat
TGRT Haber
Ekonomi
 Bengü Sarıkuş

Türk Hava Yolları'ndan cazip kampanya

Türk Hava Yolları, TROY kart kullanıcısı müşterilerine özel kampanya düzenledi. Türk Hava Yolları web sitesi ve mobil uygulaması üzerinden 15 Aralık 2025 - 31 Ocak 2026 tarihleri arasında bilet alan yolcular, ödemelerini TROY logolu kartlarla yaparak indirim ayrıcalığından yararlanabilecek. İşte detaylar..

, Türkiye’nin Ödeme Yöntemi TROY ile gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında misafirlerine yurt içi ve yurt dışı uçuşlarında özel fiyatlarla imkânı sunuyor. Düzenlenen ile TROY kart kullanıcısı Türk Hava Yolları yolcuları ayrıcalıklı seyahat deneyimini daha uygun fiyatlarla yaşama imkanı elde edecek.

Türk Hava Yolları web sitesi ve mobil uygulaması üzerinden 15 Aralık 2025 - 31 Ocak 2026 tarihleri arasında bilet alan yolcular, ödemelerini TROY logolu kartlarla yaparak indirim ayrıcalığından yararlanabilecek. Yolcular, 15 Aralık 2025 - 18 Mart 2026 tarihleri arasındaki seyahatlerinde, yurt içi ve Türkiye çıkışlı yurt dışı uçuşlar için bilet başına 500 TL’ye varan indirim kazanacak.

Kampanyadan yararlanmak için bilet alım sürecinin ödeme aşamasında yurt içi uçuşlarda "TROY500" ve yurt dışı uçuşlarda ise "TROY500YD" promosyon kodlarını kullanarak, biletlerinde anında indirim sağlayabilecekler.

