Sıfır ve ikinci elde kampanya fırtınası! İşte 2025'in en çok satan araçları ve fiyatları

İKİNCİ EL PİYASASINDA HAREKETLİLİK

İkinci el piyasada da araç tercihlerinde benzer bir tablo yaşanıyor. Yılın 11 ayında ikinci elde 1 milyon 17 bin adet Renault ve 813 bin 186 adet Fiat marka otomobiller el değiştirdi. Volkswagen 648 bin 534 satışla üçüncü, Opel 401 bin 234 adetle dördüncü ve Hyundai 358 bin 229 adet ile beşinci oldu.

