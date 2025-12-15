Menü Kapat
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Sıfır ve ikinci elde kampanya fırtınası! İşte 2025'in en çok satan araçları ve fiyatları

Aralık 15, 2025 10:53
1
otomobil kampanyası

Araç alacakların beklediği kampanya fırtınası geldi. 2025 yılının son günlerinde otomobil piyasasında kampanya yarışı kızıştı. Birçok markanın cazip indirimler ve ödeme seçenekleri ile 2025 model araçlarda avantajlı teklifler sunması piyasayı hareketlendirdi.
 

2
kampanyalı otomobil

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre sektör temsilcileri Euro'da yaşanan son yükselişin 2026’da fiyatlara sınırlı da olsa yansıyabileceğini belirtiyor. 2025 yılı bitmeden ise yapılan yıl sonu kampanyaları Aralık ayını rekorla bitirmeye neden olabilir.
 

3
İŞTE EN ÇOK TERCİH EDİLEN OTOMOBİL

İŞTE EN ÇOK TERCİH EDİLEN OTOMOBİL

Türkiye'de otomobil severler 2025 yılının 11 aylık döneminde model bazında en çok Renault Clio'yu tercih etti. Clio, 42 bin 565 adet satış ile toplam otomobil pazarından %3,62 pay aldı.
 

4
Renault Megane Sedan

İKİNCİ SIRADA RENAULT MEGANE SEDAN

Clio'yu yine aynı fabrikadan çıkan Renault Megane Sedan modeli izledi. Megane Sedan satışları bu yıl Ocak-Kasım döneminde 41 bin 979 adet olarak gerçekleşti. Megane'nın pazar payı ise %3,57 olarak gerçekleşti.
 

5
otomobil kampanya

İŞTE LİSTENİN DEVAMI

Fiat Egea Sedan 37 bin 913 adet satış ve %3,22 pay ile üçüncü, Toyota Corolla 30 bin 923 adet satış ve %2,63 pay ile dördüncü, Tesla Model Y ise 29 bin 955 adet satış ve %2,55 pay ile beşinci sırada yer aldı.
 

6
ikinci el otomobil

İKİNCİ EL PİYASASINDA HAREKETLİLİK

İkinci el piyasada da araç tercihlerinde benzer bir tablo yaşanıyor. Yılın 11 ayında ikinci elde 1 milyon 17 bin adet Renault ve 813 bin 186 adet Fiat marka otomobiller el değiştirdi. Volkswagen 648 bin 534 satışla üçüncü, Opel 401 bin 234 adetle dördüncü ve Hyundai 358 bin 229 adet ile beşinci oldu.
 

7
otomobil fiyatları

725 BİN TL’DEN BAŞLIYOR

Piyasada öne çıkan modellerin 0-3 yaş, hasar kayıtsız, 50 bin km altında versiyonlarına ikinci el piyasada bakıldığında ise en düşük fiyatlar ne kadar? İşte fiyat listesi...
 

8
otomobil fiyatları

-Fiat Egea 1.4 Fire Easy (Manuel-2022 model): 725.000 TL

-Renault Clio 1.0 TCE Joy (Otomatik-2022 model): 895.000 TL

-Hyundai i10 1.2 MPI Style (Otomatik-2022 model): 1.015.000 TL

-Opel Corsa 1.2 T Edition (Otomatik-2022 model): 1.050.000 TL

-Renault Megane 1.3 TCE Joy (Otomatik-2022 model): 1.200.000 TL

-Toyota Corolla 1.5 Dream (Otomatik -2022 model): 1.230.000 TL

-Volkswagen Polo 1.0 TSI Life (Otomatik-2022): 1.245.000 TL

-Tesla Model Y 218 HP (Otomatik-2023): 1.925.000 TL

(Not: Liste oluşturulurken güncel ilanlardaki fiyatlar hesaba katılarak, en uygun 5 fiyatın ortalama değeri dikkate alınmıştır. Araçlarda ‘ağır hasar kayıtsız’ şartı aranmış ancak boyasız ve değişensiz özellikleri filtre kapsamına alınmamıştır.)
 

