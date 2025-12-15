Vakıfbank mobil çöktü mü, neden açılmıyor? 15 Aralık Vakıfbank mobile neden giremiyorum?



Vakıfbank’ta yaşanan erişim sorunlarıyla ilgili beklenen açıklama geldi. Sosyal medyada bazı kullanıcılar, bankanın mobil uygulamasında erişim sorunu olduğunu ifade ederken bazı kullanıcılar ise sorunsuz işlem yapabildiğini aktardı. Bankaların uygulamaları üzerinden işlem yaparken hata alan kullanıcıların, uygulamanın güncel olup olmadığını kontrol etmesi gerekiyor. Benzer şekilde internet bağlantısı sorunları sebebiyle zaman zaman erişim sorunları yaşanabilir. Peki Vakıfbank çöktü mü, neden giremiyorum? İşte, Vakıfbank erişim sorunu son dakika gelişmeleri…

VAKIFBANK MOBİL ÇÖKTÜ MÜ 15 ARALIK 2025?

Vakıfbank mobil uygulamasında erişim sorunları yaşanıyor. Kullanıcıların yaptığı raporlamalar doğrultusunda, sorun olduğu biliniyor.

Vakıfbank Canlı Destek bölümünden yapılan açıklamada ise güncelleme kaynaklı şu an mobil bankacılıkta erişim sıkıntısı yaşandığı bilgisi aktarılırken “ En kısa sürede sorun giderilecektir” ifadeleri kullanıldı.

Vakıfbank mobil uygulamasına erişim sorunu yaşayan kullanıcılar, telefonlarının mobil marketleri aracılığıyla uygulamanın son sürümünü indirebilir.