Şener Üşümezsoy 'İstanbul'da büyük deprem olacak' analizine sert çıktı! Marmara'daki tek riskli bölgeyi açıkladı

Amerikan New York Times Gazetesi'nde yayımlanan ve Science dergisindeki araştırmada İstanbul depremi için alarm verildi. Yapılan araştırmalar sonucunda depremlerin batıdan doğuya göç ederek İstanbul'da 7 ve üzeri büyüklükte yıkıcı bir deprem oluşturacağı bildirildi. Yapılan araştırmanın ardından gözler Türk bilim insanlarına çevrildi. İstanbul'da büyük bir depremin olmayacağını savunan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy deprem iddialarına sert çıktı. İddiaların doğru olmadığını söyleyen uzman isim, Marmara'daki tek riskli bölgeyi açıkladı.

"STRES BİRİKTİRMİYOR"

Üşümezsoy, "Science dergisindeki makaleden en korkutucu kelimeleri almışlar" diyerek analizlerin bağlamından koparıldığını vurguladı. Fay hareketlerinin batıdan doğuya, yani İstanbul’a doğru ilerlediği iddiasına da itiraz eden Üşümezsoy, "Bu faylar creep yapıyor, yani stres biriktirmiyor" ifadelerini kullandı.

"Büyükçekmece ile Küçükçekmece arasında hiçbir stres birikmesi yok. Hem Adalar fayında hem bu fayda stres yok" dedi. Avcılar segmentiyle ilgili iddiaların da gerçeği yansıtmadığını belirten Üşümezsoy, "Avcılar fayında da stres yok" diye konuştu.

"BU BİLİMSEL DEĞİL"

Üşümezsoy, "Sanki iki parçalı değil de tek parçalı bir fay varmış gibi anlatılıyor. Bu bilimsel değil" değerlendirmesinde bulundu. Yapılan yorumların toplumda gereksiz korkuya yol açtığını savunan Üşümezsoy, "Bu, topluma korku veren bir yalancı çoban hikâyesi" ifadesini kullandı.

TEHLİKELİ BÖLGEYİ AÇIKLADI

Prof. Dr. Üşümezsoy, Marmara'daki tek riskli bölgenin Kumburgaz sırtındaki o küçük segment olduğunu belirtti. Ancak bu segmentin bile kırılması durumunda maksimum 6.5 büyüklüğünde bir deprem üretebileceğini ifade etti. Bu açıklamalar, Marmara Denizi'ndeki deprem riski ve fayların durumu hakkındaki bilimsel tartışmaları yeniden alevlendirirken, kamuoyunun merakla takip ettiği bir konu olmaya devam ediyor.