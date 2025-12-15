Mezuniyet dönüşü feci kaza! Otobüs uçurumdan yuvarlandı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kolombiya'nın Antioquia bölgesindeki Medellin kentinde bulunan Antiqueno Lisesi'nde mezuniyet kutlamasından dönen öğrencileri taşıyan otobüs Remedios kasabası yakınlarında uçurumdan yuvarlandı.

17 ÖLÜ, 20 YARALI

Antioquia Valisi Andres Julian sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, trajik kazada 1 otobüs şoförü ile 16 öğrencinin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin de yaralandığını aktardı.

Julian, cansız bedenlerin helikopter aracılığıyla Medellin'deki Tıp Hukuk Enstitüsü'ne getirildiğini ve Medellin'deki Bello Belediye Başkanı Lorena Gonzalez ile yakından işbirliğini sürdürdüklerini bildirdi.

Bello'da ise kazada hayatını kaybedenler ve yaralananlar için mum ışığında birlik ve dayanışma sembolü olarak bir anma töreni düzenlendi.