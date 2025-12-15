Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Mezuniyet dönüşü feci kaza! Otobüs uçurumdan yuvarlandı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kolombiya'nın kuzeyinde bulunan Sucre bölgesindeki Tolu kasabasında feci bir kaza yaşandı. Mezuniyet kutlamasından dönen öğrencileri taşıyan okul otobüsü uçurumdan yuvarlandı. Kazada 17 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi ise yaralandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.12.2025
saat ikonu 10:47
|
GÜNCELLEME:
15.12.2025
saat ikonu 10:47

'nın Antioquia bölgesindeki Medellin kentinde bulunan Antiqueno Lisesi'nde kutlamasından dönen öğrencileri taşıyan otobüs Remedios kasabası yakınlarında uçurumdan yuvarlandı.

Mezuniyet dönüşü feci kaza! Otobüs uçurumdan yuvarlandı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

17 ÖLÜ, 20 YARALI

Antioquia Valisi Andres Julian sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, trajik kazada 1 otobüs şoförü ile 16 öğrencinin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin de yaralandığını aktardı.

Mezuniyet dönüşü feci kaza! Otobüs uçurumdan yuvarlandı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Julian, cansız bedenlerin helikopter aracılığıyla Medellin'deki Tıp Hukuk Enstitüsü'ne getirildiğini ve Medellin'deki Bello Belediye Başkanı Lorena Gonzalez ile yakından işbirliğini sürdürdüklerini bildirdi.

Mezuniyet dönüşü feci kaza! Otobüs uçurumdan yuvarlandı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Bello'da ise kazada hayatını kaybedenler ve yaralananlar için mum ışığında birlik ve dayanışma sembolü olarak bir anma töreni düzenlendi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Sidney saldırganının soğukkanlılığı yeni görüntüyle ortaya çıktı
Sivilin saldırgana müdahale anları: Tüfeği almayı başardı
ETİKETLER
#trafik kazası
#yaralı
#ölüm
#otobüs kazası
#kolombiya
#mezuniyet
#Medellin
#Medellin
#Antioquia
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.