Sidney saldırganının soğukkanlılığı yeni görüntüyle ortaya çıktı

Avustralya'nın Sidney şehrinde bulunan Bondi Plajı'ndaki saldırıya dair yeni bir görüntü ortaya çıktı. Baba-oğul çıkan saldırganlardan birinin insanları hedef aldığı anlarda ne kadar profesyonel ve soğukkanlı olduğu anlaşıldı. Sky News'in haberine göre, saldırganın panik ortamına rağmen hedeflerini vurması, izleyenler tarafından "profesyonel düzeyde" olarak yorumlandı ve saldırganın keskin nişancı olduğu öne sürüldü.