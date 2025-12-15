Menü Kapat
 Berrak Arıcan Baş

Avustralya Sidney'deki saldırganlar baba-oğul çıktı! Can kaybı ise yükseldi

Avustralya'nın Sidney şehrinde düzenlenen silahlı saldırıya dair detaylar ortaya çıktı. Saldırganların baba-oğul olduğu anlaşıldı. Saldırıda can kaybı ise 16'ya yükseldi.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
15.12.2025
09:41
|
GÜNCELLEME:
15.12.2025
09:41

Avustralya polisi, New South Wales (NSW) eyaletine bağlı Sidney şehrindeki plajda düzenlenen 16 kişinin öldüğü silahlı saldırıya dair NSW Polis Komiseri Mal Lanyon, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ortak basın toplantısı düzenledi.

Avustralya Sidney'deki saldırganlar baba-oğul çıktı! Can kaybı ise yükseldi

SALDIRGANLAR BABA-OĞUL ÇIKTI

Lanyon, kimlik tespitine yönelik incelemelerin tamamlandığını ve ek bir çalışmaya gerek görülmediğini belirtti. Saldırganların 50 yaşındaki bir baba ile 24 yaşındaki oğlu olduğunu duyuran Lanyon, 24 yaşındaki oğlun hastanede tedavi altında ve sağlık durumunun kritik olduğunu, babanın ise öldüğünü bildirdi.

Lanyon, 50 yaşındaki babanın ruhsatlı silah sahibi olduğunu, kendisine ait ruhsatlı 6 silahın bulunduğunu ve olay yerinde de 6 silah ele geçirildiğini aktardı.

Avustralya Sidney'deki saldırganlar baba-oğul çıktı! Can kaybı ise yükseldi

''ANTİSEMİTİZM VE TERÖRİZM EYLEMİ''

Başbakan Albanese de açıklamasında, "Dün gördüğümüz şey saf kötülük, antisemitizm ve eylemiydi." dedi. Albanese, saldırıdan Avustralya hükümetini sorumlu tutan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun eleştirilerine "Şimdi bir olma zamanı." şeklinde cevap verdi.

NSW Başbakanı Chris Minns ise saldırıda hayatını kaybeden 15 kişinin yaşlarının 10 ile 87 arasında değiştiğini aktardı.

Minns, saldırıda 42 kişinin yaralandığını ve hastanelerde tedavilerinin sürdüğünü ifade etti.

Avustralya Sidney'deki saldırganlar baba-oğul çıktı! Can kaybı ise yükseldi

SİDNEY'DE SİLAHLI SALDIRI

Avustralya'nın New South Wales eyaletine bağlı kentindeki Bondi Plajı'nda silahlı düzenlenmişti. Şüphelilerden birinin öldüğü açıklanırken, yaralı diğer şüphelinin gözaltına alındığı aktarılmıştı.

Avustralya Başbakanı Albanese, düzenlediği basın toplantısında, saldırının Yahudi Avustralyalılara yönelik olduğunu belirtmişti. Avustralya'da Müslüman toplumun temsilcileri saldırıyı kınayarak, saldırıdan etkilenenler ve yakınlarıyla dayanışma içinde olduklarını ifade etmişti.

Silahlı saldırıya cesurca müdahale ederek şüphelilerden birinin elinden silahını alan Ahmed el-Ahmed, Avustralya basınında gündem olmuştu.

