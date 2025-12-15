Datça'da feci kaza! Çarpışmanın etkisiyle yola savruldular: 2 ölü

Kategoriler
Muğla'nın Datça ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen kazada; bir otomobil ile karşı yönden gelen motosiklet kafa kafaya çarpıştı.
Feci kazada çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ile arkasında yolcu olarak bulunan kişi yola savrularak olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve MAG AME ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybeden iki kişi Datça Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.