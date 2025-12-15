Süper Lig maç özetleri! Trabzonspor Beşiktaş maçının önemli dakikaları

Futbolseverlerin yakından takip ettiği Süper Lig'de oynanan maçların özeti, müsabaka sonrasında inceleniyor. Binlerce taraftarın takip ettiği Trabzonspor Beşiktaş maçı sonrasında önemli dakikalar ve golleri kimin attığı gündeme geldi.

TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ MAÇ ÖZETİ DİKKAT ÇEKTİ

Dün akşam ligde oynanan karşılaşmada Beşiktaş başarılı başlarken maçın sonunda sahadan beraberlikle ayrıldı. BJK, 18. dakikada Tammy Abraham ve 22. dakikada Vaclav Cerny'nin golleriyle 2-0 öne geçerken TS, farkı 25. dakikada 1'e indirmeyi başardı. Golden 6 dakika sonra 31. dakikada Cerny gol atarken skor 3-1 oldu. İlk yarı, Beşiktaş'ın 3-1 üstünlüğüyle sonuçlanırken maç 3-3'lük skorla sona erdi.

TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI ÖNEMLİ DAKİKALAR

Beşiktaş, 38. dakikada ise 10 kişi kalırken karşılaşmanın başında siyah beyazlı ekip üstünlük kurmayı başarmıştı. İkinci yarıda ataklarının karşılığını alan Trabzonspor'da Oleksandr Zubkov'un şutunda ceza sahasında Christ Oulai'ye çarpan top ağlara gitti ve ev sahibi ekip farkı 1'e düşürdü: 2-3. Son anlarda birçok pozisyona giren bordo-mavili ekip, 84. dakikada Zubkov ile oyuna dengeyi getirdi.

BEŞİKTAŞ TRABZSONSPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Dün akşam ligde oynanan karşılaşma 3-3'lük skorla sona erdi. Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor ile 3-3 berabere kalan Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, "El Bilal Toure'nin pozisyonu çok ağır bir karardı. Rakip doğal olarak 11-10 çok baskı yaptı bize. Savunma yapmak zorunda kaldık. 4-2 olacak pozisyonlar da bulduk ama bunları değerlendirmedik. Maç 3-3 bitti. Bizim için buradan alınmış 1 puan senaryonun karşısında çok normal gibi duruyor. Maalesef maçtan çok bize bir tiyatro oyunu gibi geldi. Hakemlerin ve VAR'dakilerin kararları bizim açımızdan tam bir faciaydı. Üzülmüyoruz, 1 puana seviniyoruz." ifadelerini kullandı.