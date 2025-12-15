Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Emekli maaşına sıfır zam riski! İsa Karakaş'tan milyonlarca emekliye kötü haber

Aralık 15, 2025 09:00
1
emekli maaşı zammı

Milyonlarca emekli, Ocak 2026 maaş zammını heyecanla bekliyor. SSK, Bağ-Kur, Oda, Borsa ve Banka Sandığı emeklilerinin en son zammı Temmuz 2025'te %16,67 oranında gerçekleşmişti. Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, emekli zammında son noktayı koydu. İşte detaylar...

 

2
emekli maaş zammı

2025 yılı sonu yaklaştıkça maaş zamları netlik kazanıyor. "Maaşlar, son altı aylık TÜFE'ye göre otomatik olarak artırılacak. Bu, emeklilerin yanı sıra vefat eden emeklilerin dul ve yetimleri için de geçerli" diyen Karakaş, en büyük merak konusunun ise: hükûmetin, enflasyon oranının ötesinde ek iyileştirme ihtimali, seyyanen zam ya da refah payı durumu olduğunu ifade etti.
 

3
emekli maaşı

TÜİK’in en son açıkladığı kasım ayı verileri sonrasında geriye yalnızca aralık enflasyonu kaldı. 5 Ocak 2026'da her şey kesinleşecek.
 

4
emekli zammı

Karakaş, bugüne kadar açıklanan rakamlara bakarak şöyle bir hesap yaptı: "ÜİK'in son bültenine göre, TÜİK Kurumsal. TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı kasım ayında bir önceki aya göre %0,87 artış, bir önceki yılın aralık ayına göre %29,74 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %31,07 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %35,91 artış olarak gerçekleşti.
 

5
emekli maaş zammı

ENFLASYON ORANI ETKİLEYECEK

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %27,44 artış, ulaştırmada %29,23 artış ve konutta %49,92 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların yıllık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde %6,83, ulaştırmada %4,55 ve konutta %7,57 oldu.
 

6
emekli zammı

"YÜZDE 30 ALTI ZOR GÖRÜNÜYOR"

Eylül'de %3,23'le "dezenflasyon" hedefi sekteye uğramıştı-beklentiler %2,5'ti.

Ekim'in %2,55'i de "hafif" görünse de, ekonomi ekibini zora sokmuştu. Kasım ayı enflasyonu ise beklentilerin çok altında açıklandı. Buna rağmen hükûmetin çok arzuladığı yıl sonu %30 altı hedefi zor görünüyor.
 

7
emekli maaşı zammı

Ekim verisi, yıl sonu için kritik eşikti: %30'un altı, psikolojik sınır. %2,55'le bu kapı kapandı-en iyisi %29,99 bile değil. Çok düşük açıklan kasım ayı enflasyonu da bu durumu değiştirmeyecek"

Karakaş, Merkez Bankasının son raporunda 2025 hedefini yüzde 25-29'dan yüzde 31-33'e revize edildiğini ve yüzde 33’lük tavanın altında bir enflasyonla karşı karşıya olduğumuzu söyledi.
 

8
emekli maaşı zam

HER EMEKLİ MAAŞINA YÜZDE 11,21 ZAM

Karakaş, "Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim kümülatif zam oranı %10,25'ti. Kasım ayı enflasyonuyla birlikte bu oran %11,21'e çıktı. Son bir ay ne olursa olsun, her emekli maaşı otomatik %11,21 yükselecek.
 

9
emekli zammı

Şu anda en düşük emekli maaşı 16.881 TL kök maaşa değil de bu tabana aynen zam yapılırsa 5 aylık zamla yeni hâli ~18.942 TL’ye yükselecek. Ancak bunun için yeni yasa çıkarılması şart" dedi.
 

10
KÖK MAAŞ

KÖK MAAŞ SORUNUNA DİKKAT!

Karakaş, kök maaş sorunu olmayanlar için ise 5 aylık oranlara göre 18.500 TL maaşlı emekli: En az 20.759 TL'ye çıktığını; 35.300 TL maaşlı kişinin 39.610 TL'yi garantilediğini söyledi.
 

11
EMEKLİ ZAMMI

Karakaş, Merkez Bankası raporunda 2025 yıl sonu için en son belirlenen %31-33 aralığına göre yıllık enflasyon gerçekleşirse bu durumda 2026/Ocak ayında refah payı hariç SSK, Bağ-Kur, Oda ve Banka Sandığı emeklilerinin maaşlarına %12,28 ile 13,99 arasında bir güncelleme olacağını; kasım ayı enflasyonu yıl sonu enflasyonunun en fazla %32 olacağını gösterdiğini belirtti.
 

12
emekli maaşına hiç zam gelmeyebilir!

EMEKLİ MAAŞINA HİÇ ZAM GELMEYEBİLİR!

Ocak 2026 zammı refah payı hariç kasım düşük çıkışı sonrası %12-%13 aralığı daha olası olduğunu ifade eden Karakaş, "Bu oranlarda, kök maaşı yaklaşık 15.000 TL ve altında olanlar, taban aylık düzenlemesi yapılmazsa sıfır zam riskiyle karşı karşıya" diyerek emeklileri uyardı.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.