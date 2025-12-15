Emekli maaşına sıfır zam riski! İsa Karakaş'tan milyonlarca emekliye kötü haber

Kategoriler
Milyonlarca emekli, Ocak 2026 maaş zammını heyecanla bekliyor. SSK, Bağ-Kur, Oda, Borsa ve Banka Sandığı emeklilerinin en son zammı Temmuz 2025'te %16,67 oranında gerçekleşmişti. Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, emekli zammında son noktayı koydu. İşte detaylar...
2025 yılı sonu yaklaştıkça maaş zamları netlik kazanıyor. "Maaşlar, son altı aylık TÜFE'ye göre otomatik olarak artırılacak. Bu, emeklilerin yanı sıra vefat eden emeklilerin dul ve yetimleri için de geçerli" diyen Karakaş, en büyük merak konusunun ise: hükûmetin, enflasyon oranının ötesinde ek iyileştirme ihtimali, seyyanen zam ya da refah payı durumu olduğunu ifade etti.
TÜİK’in en son açıkladığı kasım ayı verileri sonrasında geriye yalnızca aralık enflasyonu kaldı. 5 Ocak 2026'da her şey kesinleşecek.
Karakaş, bugüne kadar açıklanan rakamlara bakarak şöyle bir hesap yaptı: "ÜİK'in son bültenine göre, TÜİK Kurumsal. TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı kasım ayında bir önceki aya göre %0,87 artış, bir önceki yılın aralık ayına göre %29,74 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %31,07 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %35,91 artış olarak gerçekleşti.
En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %27,44 artış, ulaştırmada %29,23 artış ve konutta %49,92 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların yıllık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde %6,83, ulaştırmada %4,55 ve konutta %7,57 oldu.
Eylül'de %3,23'le "dezenflasyon" hedefi sekteye uğramıştı-beklentiler %2,5'ti.
Ekim'in %2,55'i de "hafif" görünse de, ekonomi ekibini zora sokmuştu. Kasım ayı enflasyonu ise beklentilerin çok altında açıklandı. Buna rağmen hükûmetin çok arzuladığı yıl sonu %30 altı hedefi zor görünüyor.
Ekim verisi, yıl sonu için kritik eşikti: %30'un altı, psikolojik sınır. %2,55'le bu kapı kapandı-en iyisi %29,99 bile değil. Çok düşük açıklan kasım ayı enflasyonu da bu durumu değiştirmeyecek"
Karakaş, Merkez Bankasının son raporunda 2025 hedefini yüzde 25-29'dan yüzde 31-33'e revize edildiğini ve yüzde 33’lük tavanın altında bir enflasyonla karşı karşıya olduğumuzu söyledi.
Karakaş, "Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim kümülatif zam oranı %10,25'ti. Kasım ayı enflasyonuyla birlikte bu oran %11,21'e çıktı. Son bir ay ne olursa olsun, her emekli maaşı otomatik %11,21 yükselecek.
Şu anda en düşük emekli maaşı 16.881 TL kök maaşa değil de bu tabana aynen zam yapılırsa 5 aylık zamla yeni hâli ~18.942 TL’ye yükselecek. Ancak bunun için yeni yasa çıkarılması şart" dedi.
Karakaş, kök maaş sorunu olmayanlar için ise 5 aylık oranlara göre 18.500 TL maaşlı emekli: En az 20.759 TL'ye çıktığını; 35.300 TL maaşlı kişinin 39.610 TL'yi garantilediğini söyledi.
Karakaş, Merkez Bankası raporunda 2025 yıl sonu için en son belirlenen %31-33 aralığına göre yıllık enflasyon gerçekleşirse bu durumda 2026/Ocak ayında refah payı hariç SSK, Bağ-Kur, Oda ve Banka Sandığı emeklilerinin maaşlarına %12,28 ile 13,99 arasında bir güncelleme olacağını; kasım ayı enflasyonu yıl sonu enflasyonunun en fazla %32 olacağını gösterdiğini belirtti.
Ocak 2026 zammı refah payı hariç kasım düşük çıkışı sonrası %12-%13 aralığı daha olası olduğunu ifade eden Karakaş, "Bu oranlarda, kök maaşı yaklaşık 15.000 TL ve altında olanlar, taban aylık düzenlemesi yapılmazsa sıfır zam riskiyle karşı karşıya" diyerek emeklileri uyardı.