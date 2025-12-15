Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay hayatını kaybetti! Özgür Özel'in sözleri yürek yaktı: 'Evladımın kaybıyla sınanıyorum'

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay genç yaşta kanser ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Günlerdir yoğun bakımda tedavi gören Durbay'ın vefat haberi sevenlerini ve siyaset dünyasını üzüntüye boğdu. Kahreden haberin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tüm planlarını iptal ederek Manisa'ya gitti. Manisa Şehir Hastanesi'ne gelen Özgür Özel, burada Gülşah Durbay'ın annesi Fatma Durbay ve babası Osman Durbay ile görüşerek başsağlığı diledi. Oldukça üzgün olduğu gözlenen Özel, aileyle yakından ilgilenerek acılarını paylaştı.

"YANİ NASIL DAYANILIR NE OLUR?"

Hastanede duygularını güçlükle ifade eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Durbay ailesi bugün bir evladının kaybıyla yanıyor. Cumhuriyet Halk Partisi ailesi 6 ayda iki evladının kaybıyla. Ben kardeşimi, şimdi de evladımın kaybıyla sınanıyorum. Yani nasıl dayanılır ne olur? Gerçekten zor. Burası benim doğduğum ilçe. Gülşah burada çocuk yaşından beri koşturan birlikte siyaset yaptığımız, partimizin bayrağını taşıyan bir evladımız. Onun hayal bile edemeyeceği bir rüyası gerçek oldu. Bu ilçeye belediye başkanı oldu. Aynı Ferdi'nin bu ile Büyükşehir Belediye Başkanlığı gibi. Ferdi'nin hikayesi 15 ay, Gülşah'ın neredeyse 2 yıl sürdü güzel hikayesi. Yani bilmiyorum bu nasıl bir acı bu, nasıl bir sınav? Nasıl dayanacağız? Bilmiyorum. Bütün Manisa'nın başı sağ olsun." dedi.

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Özel'in hastanedeki ziyareti sırasında partililer ve belediye yetkilileri de hazır bulundu. Gülşah Durbay'ın vefatı, Manisa'da ve CHP camiasında derin bir üzüntüyle karşılandı.

Gülşah Durbay için 15 Aralık Pazartesi günü saat 11.00'da Şehzadeler Belediyesi önünde bir tören düzenlenecek. Hatuniye Camiinde öğle namazında helallik alınmasının ardından Cumhuriyet Meydanı'nda cenaze namazı kılınacak olan Durbay, doğup büyüdüğü Koldere Mahallesi'nde son yolculuğuna uğurlanacak. Gülşah Durbay'ın ailesi taziyeleri Koldere Mahallesi'ndeki evlerinde kabul edecek.

Öte yandan 6 ay gibi kısa bir sürede 2 Belediye başkanını kaybeden Manisalılar Ferdi Zeyrek ve Gülşah Durbay'ın zeybek oynadığı görüntüleri paylaştı.