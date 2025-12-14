Menü Kapat
SON DAKİKA!
Aktüel
Gülşah Durbay öldü mü hastalığı neydi? Şehzadeler Belediye Başkanı hayatını kaybetti

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, tedavi gördüğü Manisa Şehir Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Vefat haberinin ardından Durbay’ın hastalığı ve ölüm nedeni merak edilen başlıklar arasında yer aldı.

Gülşah Durbay öldü mü hastalığı neydi? Şehzadeler Belediye Başkanı hayatını kaybetti
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, tedavi gördüğü Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, rutin tedavisi sürecinde hastanede doktorların değerlendirmesi sonucu gözlem amacıyla yoğun bakım ünitesine alınmıştı.

Gülşah Durbay, Manisa Şehir Hastanesi’nde süren yoğun bakım tedavisi sırasında akşam saatlerinde, 37 yaşında vefat etti.

Gülşah Durbay öldü mü hastalığı neydi? Şehzadeler Belediye Başkanı hayatını kaybetti

GÜLŞAH DURBAY’IN HASTALIĞI NEYDİ NEDEN ÖLDÜ?

Gülşah Durbay, 2008 yılında başlayan bağırsak rahatsızlığı nedeniyle 2 Ağustos 2024’te, İzmir 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde ameliyat edilmiş, 4 Eylül’de teşhisi konmuştu.

Bu süreçte kemoterapi tedavisi gören Durbay, 1 Aralık 2025 tarihinde kan değerleri ve beslenme durumunda bozulma tespit edilmesi üzerine Manisa Şehir Hastanesi Dahiliye Servisi’ne yatırıldı.

Kolon kanseri tedavisine Manisa Şehir Hastanesi’nde yoğun bakımda devam eden Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay yaşamını yitirdi.

Gülşah Durbay öldü mü hastalığı neydi? Şehzadeler Belediye Başkanı hayatını kaybetti

GÜLŞAH DURBAY KİMDİR?

1988 yılında Manisa’da doğan Gülşah Durbay, 2011’de Hacettepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü'nden, 2024’te Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezuniyetini tamamladı.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Şehzadeler Belediye Başkanı seçilen Durbay, Manisa’nın ilk kadın belediye başkanı olarak görev alıyordu. Durbay, aynı zamanda Tarihi Kentler Birliği Encümen Üyesiydi.

Durbay, bir dönem Gıda Mühendisleri Odası Manisa Temsilciliği, Manisalılar Derneği ve SODEV’de yönetim kurulu üyeliği yaptı. Ayrıca Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, 29 Ekim Kadınları Derneği ve İkinci Yüzyıl Derneği üyesiydi.

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay hayatını kaybetti
ETİKETLER
#Manisa
#hayat kaybı
#kolon kanseri
#Şehzadeler Belediyesi
#Gülşah Durbay
#Aktüel
