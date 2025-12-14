İstanbul'da kaç büyüklüğünde deprem olacağını söyledi! Japon ve Alman çalışmalarını işaret etti

Science dergisinde yer alan İstanbul depremine dair bilimsel çalışma sonrası deprem uzmanları arasında tartışma yeniden koptu. GFZ Helmholtz Yerbilimleri Merkezi’nin yürüttüğü çalışmanın sonuçları The New York Times yayınlanarak korkutucu bir tablo sunuldu.

İKİ SENARYODA BEKLENEN DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ

jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş kopan fırtına sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yaparak "İstanbul için iyi haber" başlığını kullandı. Bektaş Avcılar segmenti ve Adalar Fayı'nda oluşabilecek hareketlilikte oluşabilecek en yüksek büyüklükteki depremleri söyledi.

"MAKSİMUM 6,3"

Bektaş, "Olası deprem 6,3'tür. Neden ? Avcılar segmenti kırılırsa max 6 büyüklüğünde deprem üretir. (Japon ve Alman ekolü çalışmalarının ortak noktası) Zayıf, sürtünme direnci düşük Adalar Fayı ( Pınar, di.2016 ) kırılırsa 1963 M6,3 depremi yaşanabilir." ifadelerini kullandı.

GEÇMİŞTE 7,2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLDU

Bektaş, 1766'da 7.2 büyüklüğünde deprem üreten fay için neden şimdi 6.3 büyüklüğünde deprem üreteceği tahminine dair sorulan soruya şu şekilde yanıtladı:

"Güzel soru.

1- Faylar kilitli davranıştan creep davranışına geçebilir1 ( 1943-1944 7,4 depremlerini üreten Destek, Devrek fayları bugün creep yapıyor.)

2 - Tarihsel depremler abartılıdır (Ambraseys, 2002)"

