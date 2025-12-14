Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Banu İriç

İstanbul'da kaç büyüklüğünde deprem olacağını söyledi! Japon ve Alman çalışmalarını işaret etti

jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, İstanbul depremi hakkında korkuyu yeniden ayağa kaldıran The New York Times'ın yayımladığı analiz sonrası oluşabilecek en yüksek depreme işaret etti. Adalar Fayı ve Avcılar segmentinin kırılması halinde olası senaryoları söyledi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.12.2025
saat ikonu 19:17
|
GÜNCELLEME:
14.12.2025
saat ikonu 19:24

Science dergisinde yer alan İstanbul depremine dair bilimsel çalışma sonrası deprem uzmanları arasında tartışma yeniden koptu. GFZ Helmholtz Yerbilimleri Merkezi’nin yürüttüğü çalışmanın sonuçları The New York Times yayınlanarak korkutucu bir tablo sunuldu.

İstanbul'da kaç büyüklüğünde deprem olacağını söyledi! Japon ve Alman çalışmalarını işaret etti

İKİ SENARYODA BEKLENEN DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ

jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş kopan fırtına sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yaparak "İstanbul için iyi haber" başlığını kullandı. Bektaş Avcılar segmenti ve Adalar Fayı'nda oluşabilecek hareketlilikte oluşabilecek en yüksek büyüklükteki depremleri söyledi.

İstanbul'da kaç büyüklüğünde deprem olacağını söyledi! Japon ve Alman çalışmalarını işaret etti

"MAKSİMUM 6,3"

Bektaş, "Olası deprem 6,3'tür. Neden ? Avcılar segmenti kırılırsa max 6 büyüklüğünde deprem üretir. (Japon ve Alman ekolü çalışmalarının ortak noktası) Zayıf, sürtünme direnci düşük Adalar Fayı ( Pınar, di.2016 ) kırılırsa 1963 M6,3 depremi yaşanabilir." ifadelerini kullandı.

İstanbul'da kaç büyüklüğünde deprem olacağını söyledi! Japon ve Alman çalışmalarını işaret etti

GEÇMİŞTE 7,2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLDU

Bektaş, 1766'da 7.2 büyüklüğünde deprem üreten fay için neden şimdi 6.3 büyüklüğünde deprem üreteceği tahminine dair sorulan soruya şu şekilde yanıtladı:

"Güzel soru.
1- Faylar kilitli davranıştan creep davranışına geçebilir1 ( 1943-1944 7,4 depremlerini üreten Destek, Devrek fayları bugün creep yapıyor.)

2 - Tarihsel depremler abartılıdır (Ambraseys, 2002)"

https://x.com/profobektas/status/2000209699925336155?s=20

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İstanbul Depremi tartışmasında Prof. Dr. Okan Tüysüz'den korkutan açıklama! 'Deprem öne çekildi'
NYT'nin deprem haberi sonrası Naci Görür uyardı
İstanbul için büyük deprem uyarısı! Bölgede risk devam ediyor: "Ciddi hasara yol açabilir"
ETİKETLER
#deprem büyüklüğü
#İstanbul Depremi
#Deprem Uzmanları
#Gfz Helmholtz Yerbilimleri Merkezi
#Adalar Fayı
#Avcılar Segmenti
#Bilimsel Çalışma
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.