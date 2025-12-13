Menü Kapat
Editor
 | Banu İriç

NYT'nin deprem haberi sonrası Naci Görür uyardı

The New York Times'ın İstanbul'da deprem beklentisiyle ilgili felaket tablosu çizdiği haberi sonrası yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür açıklama yaptı. Ses getiren analizin Görür'e sorulması üzerine yapılması gerekenlere bir kez daha dikkat çekti.

Prof. Dr. , The New York Times'ta yayımlanan İstanbul depremiyle ilgili ürküten tablo hakkında konuştu. Görür "Yakın tarihin en kötü insani felaketlerinden biri yaşanacak" diyerek korkutan uyarıların olduğu haberin üzerine gerçeğini bir kez daha ortaya koydu.

NYT'nin deprem haberi sonrası Naci Görür uyardı

KORKUTAN İSTANBUL DEPREMİ UYARISI

ABD basınından The New York Times; olası büyük İstanbul depremini gündemine alan bir analiz yayımladı. Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür sıklıkla bölgede depremlerin olduğunu hatırlatarak gereken önlemlerin alınması gerektiğini bir kez daha söyledi.

NYT'nin deprem haberi sonrası Naci Görür uyardı

"ER GEÇ DEPREM OLACAK"

Görür, sosyal medya hesabından "Arkadaşlar, bir Amerikan gazetesinin paylaşımı üzerine (The Newyork Times) Marmara’da deprem haberleri yine coştu. Kim ne diyor bilmem. Marmara denizinde tarihten önce, Bizans döneminde ve Osmanlı döneminde deprem oldu. Cumhuriyet döneminde de er geç olacak. Eşeğini sağlam kazığa bağlamak istiyorsan kentini 'deprem dirençli' yapacaksın o kadar. KENTSEL DÖNÜŞÜM deprem dirençli kent değildir" sözleriyle paylaşım yaptı.

https://x.com/nacigorur/status/1999837191585816595?s=20

İstanbul için büyük deprem uyarısı! Bölgede risk devam ediyor: "Ciddi hasara yol açabilir"
Deprem araştırmacısından korkutan sözler! "8'in üzerinde deprem olabilir"
