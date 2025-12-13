TBMM'de stajyer öğrencilere taciz soruşturmasında gözaltındaki 4 kişi hakkında karar verildi

Kategoriler
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 2024-2025 öğretim yılında görev yapan stajyerlerden birinin, Meclis Lokantası'ndaki aşçının tacizine uğradığını bildiren şikayetiyle başlatılan soruşturmada 2 stajyerin de benzer bir duruma maruz kaldığı ortaya çıktı.
TBMM'de konuyla ilgili başlatılan soruşturmanın yanında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da devreye girerek soruşturma açtı. İlk aşamada gözaltına alınan şüpheli H.İ.G. çocuğa karşı cinsel taciz suçundan tutuklandı.
Yürütülen soruşturmada TBMM çatısı altında çalışan 4 şüpheli daha gözaltına alındı. D.U, R.S, İ.B. ve R.Ç, sağlık kontrolünün ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi.
Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı tarafından ifadeleri alınan şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Nöbetçi Ankara 7. Sulh Ceza Hakimliği, şüphelilerden D.U, R.S. ve İ.B'nin, "cinsel taciz suçundan" tutuklanmalarına karar verdi. R.Ç ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.