Spor
Çaykur Rizespor Eyüpspor'u farklı geçti!

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında, Çaykur Rizespor ile Eyüpspor sahaya çıktı. Karadeniz ekibi, İstanbul temsilcisi karşısında rahat kazandı.

, 'de 'u 3-0 ile geçti. Yeşil beyazlıların golleri; Qazim Laçi, Samet Akaydin ve Ali Sowe'dan geldi. Ayrıca bu sonuçla birlikte Çaykur Rizespor 18 puana ulaşarak 9. sıraya yükseldi. Diğer taraftaysa Eyüpspor, 13 puanla 16. sırada kaldı.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Yiğit Arslan, Murat Tuğberk Curbay, Esat Sancaktar.

Çaykur Rizespor: Fofana, Mithat Pala, Samet Akaydin (Dk. 85 Mocsi), Sagnan, Hojer, Papanikolaou, Laçi (Dk. 68 Buljubasic), Rak-Sakyi (Dk. 68 Zeqiri), Olawoyin (Dk. 82 Taylan Antalyalı), Augusto, Sowe (Dk. 82 Halil Dervişoğlu).

ikas Eyüpspor: Felipe, Robin Yalçın, Legowski (Dk. 46 Yalçın Kayan) Emir Ortakaya, Serdar Gürler, Stepanenko (Dk. 57 Seslar), Kerem Demirbay, Draguş (Dk. 75 Ampem), Halil Akbunar (Dk. 46 Umut Meraş), Thiam (Dk. 90+2 Sadia), Umut Bozok.

Goller: Dk. 45+2 Laçi (Penaltıdan), Dk. 52 Samet Akaydin, Dk. 81 Sowe (Çaykur Rizespor).

Sarı kartlar: Dk. 30 Halil Akbunar, Dk. 84 Serdar Gürler (ikas Eyüpspor), Dk. 58 Laçi, Dk. 75 Samet Akaydin, Dk. 86 Taylan Antalyalı (Çaykur Rizespor).

