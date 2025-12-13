Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

İslam Memiş altın için beklenen rakamı söyledi! Bu seviyeden almayın, sert düşüş gelecek

Aralık 13, 2025 17:38
1
Altın fiyatları

Altın fiyatları yeniden rekor deniyor. Finans Analisti İslam Memiş, Youtube kanalında  piyasalar hakkında çok kritik uyarılarda bulundu. Altının yükselişi devam edecek mi? Gümüş 2025 yılında şampiyon oldu, önümüzdeki yıl yatırımcısına kazandıracak mı? Bitcoin ve altcoinler için beklenti nasıl? İşte tüm detaylar...

 

2
mevduat faizleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 2026 yol haritasında enflasyonun belirleyici olacağını vurgulayan Memiş, “Yıla yaklaşık yüzde 42 seviyesinde başlayan enflasyon yüzde 31’e kadar geriledi. 2026 yılında da bu gerilemenin devam etmesini bekliyorum. Bu tablo, faizlerin düşmeye devam edeceği anlamına geliyor” dedi. Memiş, mevduat faizlerinde yüzde 40’ın altına sarkma ihtimaline dikkat çekti.
 

3
Borsaya para girişi

Mevduattan çıkacak paranın nereye gideceğinin kritik bir soru olduğunu belirten Memiş, "Paranın doğrudan altın ya da dövize yönelmesi yerine, farklı enstrümanların ve TL bazlı ürünlerin öne çıkarılması daha makul" ifadelerini kullandı. Borsaya para girişi olabileceğini ancak yeterli getiri sağlanmazsa hızlı çıkış riskinin de bulunduğunu söyledi. Bu tablonun 2026 Ocak ayı itibarıyla daha netleşeceğini belirtti.
 

4
kredi faizi

KREDİ MUSLUKLARININ AÇILMASI ZOR

Merkez Bankası’nın 100 baz puanlık faiz indiriminin ardından kredi faizlerine ilişkin beklentilere de değinen Memiş, “Faiz indirimlerinin kredi tarafına yansıması 2026’nın ikinci yarısını bulur. Yılın ilk yarısında kredi tarafında büyük bir rahatlama beklememek gerekir” dedi. Memiş’e göre, faizler yüzde 25 seviyesine gerilemeden kredi musluklarının tam anlamıyla açılması zor.
 

5
konut fiyatları

Konut tarafında ise 2026’nın ilk çeyreğinde ilk kez ev alacaklara özel kredi ve faiz oranlarının gündeme gelebileceğini ifade eden Memiş, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bu konuda hazırlıklarını büyük ölçüde tamamladığını dile getirdi.
 

6
EV ALACAKLARA UYARI

EV ALACAKLARA KRİTİK UYARI

Kendi yatırım yaklaşımını da paylaşan Memiş, "Bugün ev alacak olsam yüzde 40 peşinatla emlak katılım sistemini tercih ederdim. Banka kredisiyle yüksek faiz ödemek yerine, varlıklarımı bozmadan bu sistemi kullanırdım" dedi.
 

7
BORSA

Piyasalara ilişkin değerlendirmesinde Borsa İstanbul 100 endeksinin 11.200 puan üzerinde tutunma çabasında olduğunu söyleyen Memiş, yıl sonu için çok kötümser olmadığını, yukarıda 11.400 seviyesinin hedef, aşağıda ise 11.150 seviyesinin destek olduğunu ifade etti.
 

8
Euro/dolar

Döviz cephesinde dolar/TL’nin yatay ve yükseliş eğiliminde olduğunu belirten Memiş, euro/TL’deki yükselişin euro/dolar paritesinden kaynaklandığını söyledi. "Euro/dolar paritesinde geri çekilme bekliyorum. Bu da euro/TL’nin yeniden 50 liranın altına sarkmasına neden olabilir" dedi.
 

9
altın tarafı

Altın tarafında ise ons fiyatının 4.200–4.250 dolar bandında sıkıştığını ifade eden Memiş, Noel tatili nedeniyle sert hareketler görülmediğini belirtti. "4.000 doların üzerinde yeni bir maliyet yapmam" diyen Memiş, gram altında 5.800 liranın altındaki seviyeleri alım fırsatı olarak değerlendirdiğini, Ocak ayından itibaren yükseliş beklentisinin devam ettiğini söyledi.
 

10
İslam Memiş altın için beklenen rakamı söyledi! Bu seviyeden almayın, sert düşüş gelecek

11
KRİPTO PARA

KRİPTODA KRİTİK SÜREÇ

Kripto para piyasasına da değinen Memiş, Bitcoin’in 90 bin dolar üzerinde tutunmakta zorlandığını söyledi. “Gümüş mü Bitcoin mi derseniz, cevabım Bitcoin. Euro mu Bitcoin mi derseniz yine Bitcoin” diyerek altcoinlerden uzak durduğunu vurguladı.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.