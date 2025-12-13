İslam Memiş altın için beklenen rakamı söyledi! Bu seviyeden almayın, sert düşüş gelecek

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Altın fiyatları yeniden rekor deniyor. Finans Analisti İslam Memiş, Youtube kanalında piyasalar hakkında çok kritik uyarılarda bulundu. Altının yükselişi devam edecek mi? Gümüş 2025 yılında şampiyon oldu, önümüzdeki yıl yatırımcısına kazandıracak mı? Bitcoin ve altcoinler için beklenti nasıl? İşte tüm detaylar...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 2026 yol haritasında enflasyonun belirleyici olacağını vurgulayan Memiş, “Yıla yaklaşık yüzde 42 seviyesinde başlayan enflasyon yüzde 31’e kadar geriledi. 2026 yılında da bu gerilemenin devam etmesini bekliyorum. Bu tablo, faizlerin düşmeye devam edeceği anlamına geliyor” dedi. Memiş, mevduat faizlerinde yüzde 40’ın altına sarkma ihtimaline dikkat çekti.
Mevduattan çıkacak paranın nereye gideceğinin kritik bir soru olduğunu belirten Memiş, "Paranın doğrudan altın ya da dövize yönelmesi yerine, farklı enstrümanların ve TL bazlı ürünlerin öne çıkarılması daha makul" ifadelerini kullandı. Borsaya para girişi olabileceğini ancak yeterli getiri sağlanmazsa hızlı çıkış riskinin de bulunduğunu söyledi. Bu tablonun 2026 Ocak ayı itibarıyla daha netleşeceğini belirtti.
Merkez Bankası’nın 100 baz puanlık faiz indiriminin ardından kredi faizlerine ilişkin beklentilere de değinen Memiş, “Faiz indirimlerinin kredi tarafına yansıması 2026’nın ikinci yarısını bulur. Yılın ilk yarısında kredi tarafında büyük bir rahatlama beklememek gerekir” dedi. Memiş’e göre, faizler yüzde 25 seviyesine gerilemeden kredi musluklarının tam anlamıyla açılması zor.
Konut tarafında ise 2026’nın ilk çeyreğinde ilk kez ev alacaklara özel kredi ve faiz oranlarının gündeme gelebileceğini ifade eden Memiş, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bu konuda hazırlıklarını büyük ölçüde tamamladığını dile getirdi.
Kendi yatırım yaklaşımını da paylaşan Memiş, "Bugün ev alacak olsam yüzde 40 peşinatla emlak katılım sistemini tercih ederdim. Banka kredisiyle yüksek faiz ödemek yerine, varlıklarımı bozmadan bu sistemi kullanırdım" dedi.
Piyasalara ilişkin değerlendirmesinde Borsa İstanbul 100 endeksinin 11.200 puan üzerinde tutunma çabasında olduğunu söyleyen Memiş, yıl sonu için çok kötümser olmadığını, yukarıda 11.400 seviyesinin hedef, aşağıda ise 11.150 seviyesinin destek olduğunu ifade etti.
Döviz cephesinde dolar/TL’nin yatay ve yükseliş eğiliminde olduğunu belirten Memiş, euro/TL’deki yükselişin euro/dolar paritesinden kaynaklandığını söyledi. "Euro/dolar paritesinde geri çekilme bekliyorum. Bu da euro/TL’nin yeniden 50 liranın altına sarkmasına neden olabilir" dedi.
Altın tarafında ise ons fiyatının 4.200–4.250 dolar bandında sıkıştığını ifade eden Memiş, Noel tatili nedeniyle sert hareketler görülmediğini belirtti. "4.000 doların üzerinde yeni bir maliyet yapmam" diyen Memiş, gram altında 5.800 liranın altındaki seviyeleri alım fırsatı olarak değerlendirdiğini, Ocak ayından itibaren yükseliş beklentisinin devam ettiğini söyledi.
Kripto para piyasasına da değinen Memiş, Bitcoin’in 90 bin dolar üzerinde tutunmakta zorlandığını söyledi. “Gümüş mü Bitcoin mi derseniz, cevabım Bitcoin. Euro mu Bitcoin mi derseniz yine Bitcoin” diyerek altcoinlerden uzak durduğunu vurguladı.