İslam Memiş altın için beklenen rakamı söyledi! Bu seviyeden almayın, sert düşüş gelecek

Mevduattan çıkacak paranın nereye gideceğinin kritik bir soru olduğunu belirten Memiş, "Paranın doğrudan altın ya da dövize yönelmesi yerine, farklı enstrümanların ve TL bazlı ürünlerin öne çıkarılması daha makul" ifadelerini kullandı. Borsaya para girişi olabileceğini ancak yeterli getiri sağlanmazsa hızlı çıkış riskinin de bulunduğunu söyledi. Bu tablonun 2026 Ocak ayı itibarıyla daha netleşeceğini belirtti.

