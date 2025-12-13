Suriye'de kırmızı alarm! ABD askerlerine ateş açıldı: Yaralılar var

Suriye'nin orta kesiminde bulunan Humus ilinde yer alan Tedmur (Palmira) ilçesinde, keşif faaliyetleri yürüten Suriye ordusu ile ABD askerlerinin üzerine kimliği belirsiz kişilerce ateş açıldı.

Yerel kaynaklara göre, saldırının terör örgütü DEAŞ mensupları tarafından gerçekleştirildiği ileri sürüldü.

Reuters'ın aktardığına göre, saldırıya uğrayan ABD askerlerinin arasında yaralananların olduğu belirtildi.

BÖLGEYE HELİKOPTER VE SAVAŞ UÇAKLARI YÖNLENDİRİLDİ

Kaynaklar, saldırının ardından bölgede güvenlik önlemlerinin artırıldığını, koalisyona ait askeri helikopter ve savaş uçaklarının Tedmur semalarında yoğun şekilde sortiler gerçekleştirdiğini aktardı.

Olayla ilgili Suriye makamları ya da ABD tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.