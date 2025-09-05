Menü Kapat
Dünya
ABD askerleri, Kuzey Koreli sivilleri öldürdü! Başarısız istihbarat operasyonu

ABD donanmasının 2019'da Kuzey Kore'de yürüttüğü başarısız istihbarat operasyonu esnasında Kuzey Koreli sivilleri öldürdüğü iddia edildi. New York Times (NYT) gazetesi, olaya ilişkin ayrıntılara da yer verdi.

ABD askerleri, Kuzey Koreli sivilleri öldürdü! Başarısız istihbarat operasyonu
Amerikan basınından New York Times (NYT), bilgi sahibi hükümet yetkilileri ve askeri personelin açıklamalarına dayandırdığı haberiyle dikkat çekti. Haberde, ABD Başkanı döneminde gerçekleşen gizli bir operasyonun ayrıntıları paylaşıldı.

İsimleri açıklanmayan kaynaklara göre, ABD donanmasına bağlı özel kuvvet birliği, Şubat 2019'da Washington ve Pyongyang liderlerini buluşturan Hanoi Zirvesi'nden hemen önce Trump'ın onayıyla bir operasyonu için görevlendirildi.

ABD askerleri, Kuzey Koreli sivilleri öldürdü! Başarısız istihbarat operasyonu

DİNLEME CİHAZLARI YERLEŞTİRİLECEKTİ

topraklarındaki stratejik bir hedefe, ülkenin lideri Kim Jong-un haberleşmelerini kaydetmek için dinleme cihazı yerleştirmesi gereken özel birlik, aylar süren provaların ardından bir büyük nükleer denizaltı ve iki diğer küçük denizaltıyla 2019'un ilk haftalarında harekete geçti.

Dinleme cihazını yerleştirecekleri hedefe yaklaştıklarında denizaltılardan inen ABD askerleri, yüzerek çıktıkları ve ıssız olduklarını düşündükleri kıyıda karşıdan gelen bir teknenin ışıklarıyla karşılaştı.

ABD askerleri, Kuzey Koreli sivilleri öldürdü! Başarısız istihbarat operasyonu

SİVİLLERİ TAŞIYAN TEKNEYE ATEŞ AÇTILAR

Planlarının Kuzey Kore makamlarınca anlaşıldığından endişe duyan ABD askerleri, yanlarında taşıdıkları tüfeklerle tekneye ateş açtı.

Olayın ardından kontrol amacıyla Kuzey Kore'ye ait tekneye çıkan askerler, mürettebat dahil herkesin öldüğünü ancak yanlarında silah ya da üniforma bulunmadığını gördü.

Dinleme cihazının yerleştirilemediği operasyon kamuoyundan gizli tutuluyor.

Yetkililer, operasyon öncesinde ve sonrasında Kongre'ye bilgi vermeyen Trump yönetiminin yasayı ihlal ettiğinden şüpheleniyor.

#donald trump
#kuzey kore
#istihbarat
#abd donanması
#Gizli Operasyon
#Hanoi Zirvesi
#Dinleme Cihazı
#Dünya
