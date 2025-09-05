ABD askerleri, Kuzey Koreli sivilleri öldürdü! Başarısız istihbarat operasyonu

Amerikan basınından New York Times (NYT), bilgi sahibi hükümet yetkilileri ve askeri personelin açıklamalarına dayandırdığı haberiyle dikkat çekti. Haberde, ABD Başkanı Donald Trump döneminde gerçekleşen gizli bir operasyonun ayrıntıları paylaşıldı.

İsimleri açıklanmayan kaynaklara göre, ABD donanmasına bağlı özel kuvvet birliği, Şubat 2019'da Washington ve Pyongyang liderlerini buluşturan Hanoi Zirvesi'nden hemen önce Trump'ın onayıyla bir istihbarat operasyonu için görevlendirildi.

DİNLEME CİHAZLARI YERLEŞTİRİLECEKTİ

Kuzey Kore topraklarındaki stratejik bir hedefe, ülkenin lideri Kim Jong-un haberleşmelerini kaydetmek için dinleme cihazı yerleştirmesi gereken özel birlik, aylar süren provaların ardından bir büyük nükleer denizaltı ve iki diğer küçük denizaltıyla 2019'un ilk haftalarında harekete geçti.

Dinleme cihazını yerleştirecekleri hedefe yaklaştıklarında denizaltılardan inen ABD askerleri, yüzerek çıktıkları ve ıssız olduklarını düşündükleri kıyıda karşıdan gelen bir teknenin ışıklarıyla karşılaştı.

SİVİLLERİ TAŞIYAN TEKNEYE ATEŞ AÇTILAR

Planlarının Kuzey Kore makamlarınca anlaşıldığından endişe duyan ABD askerleri, yanlarında taşıdıkları tüfeklerle tekneye ateş açtı.

Olayın ardından kontrol amacıyla Kuzey Kore'ye ait tekneye çıkan askerler, mürettebat dahil herkesin öldüğünü ancak yanlarında silah ya da üniforma bulunmadığını gördü.

Dinleme cihazının yerleştirilemediği operasyon kamuoyundan gizli tutuluyor.

Yetkililer, operasyon öncesinde ve sonrasında Kongre'ye bilgi vermeyen Trump yönetiminin yasayı ihlal ettiğinden şüpheleniyor.