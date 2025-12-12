Ukrayna'dan Rusya'ya İHA'lı saldırı: Çok sayıda yaralı var

Rusya'nın Tver Bölge Vali Vekili Vitaliy Korolev, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Korolev, Ukrayna ordusunun Rusya topraklarında yer alan Tver şehrine İHA'larla saldırı düzenlediğini ifade etti.

Saldırı sonucu çok katlı bir apartmanda patlama meydana geldiğini ve yangın çıktığını kaydeden Korolev, olay yerine ilgili ekiplerin sevk edildiğini aktardı.

Korolev, "Saldırı sonucu yaralananlar var. Biri çocuk 7 kişi hastaneye kaldırıldı. Apartmanda yaşayanlar tahliye ediliyor." ifadelerini kullandı.

"UKRAYNA'YA AİT 90 İHA VURULDU"

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise gece Ukrayna'ya ait 90 İHA'nın hava savunma sistemlerince Moskova dahil çeşitli bölgeler ve Karadeniz üzerinde vurulduğu belirtildi.

Diğer yandan, ülkenin bazı şehirlerindeki havalimanlarında uçakların iniş ve kalkışlarına geçici kısıtlamalar getirildi.