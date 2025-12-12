Topraktan Rezidans konsepti ilk kez hayata geçiyor

Fuzul Topraktan, erişilebilir ve nitelikli yaşam alanları oluşturma vizyonu doğrultusunda yeni bir adım attı. Şirket, Başakşehir 3 projesinin bir bölümünü rezidans konseptine uyarlayarak Fuzul Residence Başakşehir’i hayata geçirdi. Rezidans konsepti, projenin mimari yapısını güçlendirirken sunduğu hizmetlerle kullanım deneyimini de daha yüksek bir standarda taşıyor. Bu hamle, Fuzul Topraktan’ın şehir içinde ulaşılabilir yaşam çözümleri geliştirme stratejisini daha görünür kılarak projeyi bölgedeki önemli konut alternatiflerinden biri hâline getiriyor.



Fuzul Residance Başakşehir projesi 285 daire ve 3 bloktan oluşan, 1+1, 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle geniş bir kullanıcı kitlesine hitap ediyor. Fuzul Topraktan, Başakşehir’in gelişen dokusuna modern bir soluk getiren bu yeniden yapılanmayla şehir içinde erişilebilir rezidans standartlarını ileri bir noktaya taşımayı hedefliyor. Projenin hizmet kapsamında yer alacak destekleyici uygulamalar, sakinlerin günlük yaşamını kolaylaştıracak nitelikte kapsamlı bir altyapı sunuyor. Böylece konut sahipleri, mimari yeniliklerle birlikte rezidans hizmetlerinin sağladığı konforu bir arada deneyimleme imkânı buluyor.

“Modern ve erişilebilir bir rezidans modeli sunuyoruz”

Lansman kapsamında değerlendirmelerde bulunan Fuzul Topraktan Genel Müdürü Aydın Özkan, projenin bölge için önemli bir yenilik taşıdığını belirterek, “Modern ve erişilebilir rezidans modeli sunuyoruz. Başakşehir 3 projemizin bir bölümünü rezidans konseptine dönüştürerek, günümüz şehir yaşamının ihtiyaçlarına cevap veren çağdaş bir yapı oluşturduk. Bu dönüşüm projemizin hem mimari kimliğini hem de kullanım deneyimini güçlendirdi. Rezidans yaklaşımız kısa sürede yoğun ilgi gördü. 13 – 14 Aralık tarihlerinde yapacağımız lansmana şimdiden 7 binin üzerinde başvuru bulunuyor.” dedi.

Projenin erişilebilir yaşam standartlarını yükselten güçlü bir adım olduğunu da vurgulayan Özkan, “Fuzul Topraktan olarak amacımız, daha fazla ailenin nitelikli ve güvenli yaşam alanlarına ulaşmasını kolaylaştırmak. Rezidans hizmetlerini ulaşılabilir seviyelerde sunmamız, bölgeye hem işlevsel hem de ekonomik açıdan önemli bir değer kazandırıyor. Bu yaklaşımı önümüzdeki dönemde yeni projelerle geliştirmeye devam edeceğiz” ifadelerini sözlerine ekledi.

Güçlü lokasyon, yüksek kira getirisi

Başakşehir, İstanbul’da konut talebinin istikrarlı şekilde yükseldiği ilçeler arasında öne çıkıyor. Yeni konseptle sunulan Fuzul Residence Başakşehir projesi, yatırım değerini de güçlü biçimde artırma potansiyelinde. Yatırımcılar için önemli fırsat sunduklarını belirten Aydın Özkan, “Bölgedeki artan konut talebine rezidans hizmetlerinin sağladığı ek konfor ile yanıt veriyoruz. Bu dönüşüm, projeyi hem günlük kullanım hem de yatırım açısından daha cazip bir noktaya taşıdı. Fuzul Topraktan olarak daha önce geliştirdiğimiz Başakşehir 1 ve Başakşehir 2 projelerimizde sırasıyla yüzde 155 ve yüzde 135 oranında değer artışı elde ettik. Bu performans, bölgenin güçlü potansiyelini ve yatırımcılar için sunduğu sürdürülebilir fırsatları net şekilde ortaya koyuyor. Yeni rezidans konseptimizle birlikte, yüksek kira getirisi ve düzenli talep gören bir lokasyonda yer alma avantajını da yatırımcılarımıza sunuyoruz. Yatırımcılarımız; yüksek kira getirisi, düzenli talep gören bir lokasyonda yer alma avantajı ve uzun vadede güçlü değer artışı gibi birçok fırsattan faydalanıyor olacak” ifadelerini sözlerine ekledi.

Hizmet altyapısıyla desteklenen yeni bir yaşam yaklaşımı

Rezidans konseptiyle kurgulanan projede sakinler, günlük yaşamı kolaylaştıran kapsamlı bir hizmet yapısından yararlanabilecek. Konsiyerj, kuru temizleme, ev temizliği, terzi hizmeti, profesyonel lobi alanı ve kurye desteği gibi hizmetlerin bütüncül bir şekilde sunulması, projeyi yalnızca barınma sağlayan bir yapı olmaktan çıkararak düzenli hizmetlerle desteklenen modern bir yaşam merkezine dönüştürüyor.



Bu yeni yaklaşım, Fuzul Topraktan’ın erişilebilir ve yenilikçi konut modelleri üretme misyonunu güçlendirirken, projenin bölgedeki konut gelişimine yön veren bir standart oluşturmasını hedefliyor.