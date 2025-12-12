Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Safa Keser

Topraktan Rezidans konsepti ilk kez hayata geçiyor

Fuzul Topraktan, Fuzul Residence Başakşehir projesiyle rezidans konseptini yeniden tasarlayarak modern ve erişilebilir bir yaşam modeli sunan yeni adımını duyurdu. Başakşehir 3 projesinin bir bölümünü rezidans modeline dönüştüren şirket, 285 dairelik yapıda modern, erişilebilir ve yüksek kira getirili yeni bir yaşam standardı sunuyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Topraktan Rezidans konsepti ilk kez hayata geçiyor
KAYNAK:
Bülten
|
GİRİŞ:
12.12.2025
saat ikonu 09:37
|
GÜNCELLEME:
12.12.2025
saat ikonu 09:37

Fuzul Topraktan, erişilebilir ve nitelikli yaşam alanları oluşturma vizyonu doğrultusunda yeni bir adım attı. Şirket, 3 projesinin bir bölümünü rezidans konseptine uyarlayarak Fuzul Residence Başakşehir’i hayata geçirdi. Rezidans konsepti, projenin mimari yapısını güçlendirirken sunduğu hizmetlerle kullanım deneyimini de daha yüksek bir standarda taşıyor. Bu hamle, Fuzul Topraktan’ın şehir içinde ulaşılabilir yaşam çözümleri geliştirme stratejisini daha görünür kılarak projeyi bölgedeki önemli alternatiflerinden biri hâline getiriyor.

Fuzul Residance Başakşehir projesi 285 daire ve 3 bloktan oluşan, 1+1, 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle geniş bir kullanıcı kitlesine hitap ediyor. Fuzul Topraktan, Başakşehir’in gelişen dokusuna modern bir soluk getiren bu yeniden yapılanmayla şehir içinde erişilebilir rezidans standartlarını ileri bir noktaya taşımayı hedefliyor. Projenin hizmet kapsamında yer alacak destekleyici uygulamalar, sakinlerin günlük yaşamını kolaylaştıracak nitelikte kapsamlı bir altyapı sunuyor. Böylece konut sahipleri, mimari yeniliklerle birlikte rezidans hizmetlerinin sağladığı konforu bir arada deneyimleme imkânı buluyor.

Topraktan Rezidans konsepti ilk kez hayata geçiyor

“Modern ve erişilebilir bir rezidans modeli sunuyoruz”

Lansman kapsamında değerlendirmelerde bulunan Fuzul Topraktan Genel Müdürü Aydın Özkan, projenin bölge için önemli bir yenilik taşıdığını belirterek, “Modern ve erişilebilir rezidans modeli sunuyoruz. Başakşehir 3 projemizin bir bölümünü rezidans konseptine dönüştürerek, günümüz şehir yaşamının ihtiyaçlarına cevap veren çağdaş bir yapı oluşturduk. Bu dönüşüm projemizin hem mimari kimliğini hem de kullanım deneyimini güçlendirdi. Rezidans yaklaşımız kısa sürede yoğun ilgi gördü. 13 – 14 Aralık tarihlerinde yapacağımız lansmana şimdiden 7 binin üzerinde başvuru bulunuyor.” dedi.

Projenin erişilebilir yaşam standartlarını yükselten güçlü bir adım olduğunu da vurgulayan Özkan, “Fuzul Topraktan olarak amacımız, daha fazla ailenin nitelikli ve güvenli yaşam alanlarına ulaşmasını kolaylaştırmak. Rezidans hizmetlerini ulaşılabilir seviyelerde sunmamız, bölgeye hem işlevsel hem de ekonomik açıdan önemli bir değer kazandırıyor. Bu yaklaşımı önümüzdeki dönemde yeni projelerle geliştirmeye devam edeceğiz” ifadelerini sözlerine ekledi.

Güçlü lokasyon, yüksek kira getirisi

Başakşehir, ’da konut talebinin istikrarlı şekilde yükseldiği ilçeler arasında öne çıkıyor. Yeni konseptle sunulan Fuzul Residence Başakşehir projesi, değerini de güçlü biçimde artırma potansiyelinde. Yatırımcılar için önemli fırsat sunduklarını belirten Aydın Özkan, “Bölgedeki artan konut talebine rezidans hizmetlerinin sağladığı ek konfor ile yanıt veriyoruz. Bu dönüşüm, projeyi hem günlük kullanım hem de yatırım açısından daha cazip bir noktaya taşıdı. Fuzul Topraktan olarak daha önce geliştirdiğimiz Başakşehir 1 ve Başakşehir 2 projelerimizde sırasıyla yüzde 155 ve yüzde 135 oranında değer artışı elde ettik. Bu performans, bölgenin güçlü potansiyelini ve yatırımcılar için sunduğu sürdürülebilir fırsatları net şekilde ortaya koyuyor. Yeni rezidans konseptimizle birlikte, yüksek kira getirisi ve düzenli talep gören bir lokasyonda yer alma avantajını da yatırımcılarımıza sunuyoruz. Yatırımcılarımız; yüksek kira getirisi, düzenli talep gören bir lokasyonda yer alma avantajı ve uzun vadede güçlü değer artışı gibi birçok fırsattan faydalanıyor olacak” ifadelerini sözlerine ekledi.

Hizmet altyapısıyla desteklenen yeni bir yaşam yaklaşımı

Rezidans konseptiyle kurgulanan projede sakinler, günlük yaşamı kolaylaştıran kapsamlı bir hizmet yapısından yararlanabilecek. Konsiyerj, kuru temizleme, ev temizliği, terzi hizmeti, profesyonel lobi alanı ve kurye desteği gibi hizmetlerin bütüncül bir şekilde sunulması, projeyi yalnızca barınma sağlayan bir yapı olmaktan çıkararak düzenli hizmetlerle desteklenen modern bir yaşam merkezine dönüştürüyor.

Bu yeni yaklaşım, Fuzul Topraktan’ın erişilebilir ve yenilikçi konut modelleri üretme misyonunu güçlendirirken, projenin bölgedeki konut gelişimine yön veren bir standart oluşturmasını hedefliyor.

ETİKETLER
#istanbul
#konut
#başakşehir
#yatırım
#Rezidans
#Fuzul Topraktan
#Yaşam Alanı
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.