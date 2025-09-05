Her yerde parmağı var: Ünlü restoran zinciri logosunu Trump yüzünden değiştiremedi

ABD'nin güneyine ait gelenekselleşmiş yemek tarifleriyle tanınan 1969'da faaliyete geçen ünlü restoran zinciri Cracker Barrel, logosunu değiştirme kararı aldıktan sonra ABD Başkanı Donald Trump ailesi de dahil olmak üzere kendini siyasi çatışmaların ortasında buldu.

Başkan Trump, sahibi olduğu Truth Social'da yaptığı bir paylaşımda Cracker Barrel'ı eski logosuna geri dönmeye çağırdı. Şirket, Trump'ın çağrısı sonrası birkaç saat içinde geri adım attı ve orijinal logoya sadık kalınacağını açıkladı.

Trump ise bu karar üzerine Cracker Barrel'ın logodan kaldırılmak istenen "Uncle Herschel" karakteriyle dans ettiği yapay zeka videosunu paylaştı.

ABD'nin ünlü ve geleneksel yemekleriyle bilinen restoran zinciri Crackle Barrel, logosundaki "Uncle Herschel"i kaldırarak metin tabanlı yeni bir tasarımı tanıttı.

DEĞİŞİM KARARI HİSSELERİ ETKİLEDİ, TRUMP DEVREYE GİRDİ

Şirketin yenilenen tasarımı tanıtmasıyla tepkiler geldi. Hatta restoran zincirinin hisse senedi fiyatları bile düştü.

Restoran zincirinin değişim kararının ardından ABD Başkanı Donald Trump devreye girdi.

Trump, Truth Social'da bir paylaşım yaparak şirketi eski logosunu geri getirmeye, müşterileri yanlış anladığını kabul etmeye ve markayı “her zamankinden daha iyi” yönetmeye çağırdı.

“Kartlarını doğru oynarlarsa, milyar dolarlık bedava reklam elde edecekler. Bunu yapmak çok zor, ama harika bir fırsat” diyen Başkan, “Bugün önemli bir basın toplantısı yapın. Cracker Barrel'ı tekrar KAZANAN yapın. Unutmayın, kısa bir süre içinde Amerika Birleşik Devletleri'ni dünyanın en ‘POPÜLER’ ülkesi yaptım. Bir yıl önce, ‘ÖLÜ’ bir ülkeydi. İyi şanslar!” diye ekledi.

ŞİRKET GERİ ADIM ATTI

Crackle Barrel, müşterilerinin görüşlerini dikkate aldığını ve yeni logosunu iptal edip orijinal logosunu kullanmaya devam edeceğini duyurdu.

Restoran zinciri FOX Business'a yaptığı açıklamada, "Misafirlerimize Cracker Barrel'a olan sevgilerini ve görüşlerini paylaştıkları için teşekkür ederiz. Dinleyeceğimizi söylemiştik ve dinledik. Yeni logomuz kaldırılacak ve ‘Old Timer’ logomuz kalacak. Cracker Barrel'da her zaman olduğu gibi, lezzetli yemekler, sıcak karşılama ve aile gibi hissettiren kırsal misafirperverlik sunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı

https://x.com/CrackerBarrel/status/1960475658116632865

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Beyaz Saray Genel Sekreter Yardımcısı Taylor Budowich, sosyal medyada Cracker Barrel ile akşam saatlerinde yaptığı görüşmeden memnun olduğunu belirtti.

“Şirket, ikonik ‘orijinal’ logoları konusunda görüş bildirdiği için Başkan Trump'a teşekkür etti” diye yazdı.

TRUMP SON NOKTAYI KOYDU

Trump da restoranın eski logosuna sadık kalma kararını öğrendikten sonra sosyal medyada görüşünü paylaştı.

“Logonuzu eski haline geri döndürdüğünüz için 'Cracker Barrel'ı tebrik ederim" diyen Trump, "Tüm hayranlarınız bunu çok takdir ediyor. Gelecekte başarılar dilerim. Bol bol para kazanın ve en önemlisi, müşterilerinizi yeniden mutlu edin!” ifadelerini kullandı.

Trump daha sonra logodan çıkarılmak istenen "Uncle Herschel" ile The Village People'ın “YMCA” şarkısı eşliğinde dans ettikleri ve yapay zekâ ile oluşturulmuş bir video paylaştı.

https://x.com/realDonaldTrump/status/1963609005844017347