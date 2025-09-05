Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Her yerde parmağı var: Ünlü restoran zinciri logosunu Trump yüzünden değiştiremedi

ABD'nin gelenekselleşmiş yemek tarifleriyle ünlü restoran zinciri Cracker Barrel'in logo değiştirme kararı siyasi krize neden oldu. ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya üzerinden markaya kararından dönmesi yönünde telkin verirken, Beyaz Saray'dan açıklama gecikmedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Her yerde parmağı var: Ünlü restoran zinciri logosunu Trump yüzünden değiştiremedi
KAYNAK:
Berkay Alptekin
|
GİRİŞ:
05.09.2025
saat ikonu 12:06
|
GÜNCELLEME:
05.09.2025
saat ikonu 12:06

ABD'nin güneyine ait gelenekselleşmiş yemek tarifleriyle tanınan 1969'da faaliyete geçen ünlü restoran zinciri Cracker Barrel, logosunu değiştirme kararı aldıktan sonra ABD Başkanı ailesi de dahil olmak üzere kendini siyasi çatışmaların ortasında buldu.

Başkan Trump, sahibi olduğu 'da yaptığı bir paylaşımda Cracker Barrel'ı eski logosuna geri dönmeye çağırdı. Şirket, Trump'ın çağrısı sonrası birkaç saat içinde geri adım attı ve orijinal logoya sadık kalınacağını açıkladı.

Trump ise bu karar üzerine Cracker Barrel'ın logodan kaldırılmak istenen "Uncle Herschel" karakteriyle dans ettiği yapay zeka videosunu paylaştı.

ABD'nin ünlü ve geleneksel yemekleriyle bilinen restoran zinciri Crackle Barrel, logosundaki "Uncle Herschel"i kaldırarak metin tabanlı yeni bir tasarımı tanıttı.

Her yerde parmağı var: Ünlü restoran zinciri logosunu Trump yüzünden değiştiremedi

DEĞİŞİM KARARI HİSSELERİ ETKİLEDİ, TRUMP DEVREYE GİRDİ

Şirketin yenilenen tasarımı tanıtmasıyla tepkiler geldi. Hatta restoran zincirinin hisse senedi fiyatları bile düştü.

Restoran zincirinin değişim kararının ardından ABD Başkanı Donald Trump devreye girdi.

Trump, Truth Social'da bir paylaşım yaparak şirketi eski logosunu geri getirmeye, müşterileri yanlış anladığını kabul etmeye ve markayı “her zamankinden daha iyi” yönetmeye çağırdı.

“Kartlarını doğru oynarlarsa, milyar dolarlık bedava reklam elde edecekler. Bunu yapmak çok zor, ama harika bir fırsat” diyen Başkan, “Bugün önemli bir basın toplantısı yapın. Cracker Barrel'ı tekrar KAZANAN yapın. Unutmayın, kısa bir süre içinde Amerika Birleşik Devletleri'ni dünyanın en ‘POPÜLER’ ülkesi yaptım. Bir yıl önce, ‘ÖLÜ’ bir ülkeydi. İyi şanslar!” diye ekledi.

Her yerde parmağı var: Ünlü restoran zinciri logosunu Trump yüzünden değiştiremedi

ŞİRKET GERİ ADIM ATTI

Crackle Barrel, müşterilerinin görüşlerini dikkate aldığını ve yeni logosunu iptal edip orijinal logosunu kullanmaya devam edeceğini duyurdu.

Restoran zinciri FOX Business'a yaptığı açıklamada, "Misafirlerimize Cracker Barrel'a olan sevgilerini ve görüşlerini paylaştıkları için teşekkür ederiz. Dinleyeceğimizi söylemiştik ve dinledik. Yeni logomuz kaldırılacak ve ‘Old Timer’ logomuz kalacak. Cracker Barrel'da her zaman olduğu gibi, lezzetli yemekler, sıcak karşılama ve aile gibi hissettiren kırsal misafirperverlik sunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı

https://x.com/CrackerBarrel/status/1960475658116632865

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Beyaz Saray Genel Sekreter Yardımcısı Taylor Budowich, sosyal medyada Cracker Barrel ile akşam saatlerinde yaptığı görüşmeden memnun olduğunu belirtti.

“Şirket, ikonik ‘orijinal’ logoları konusunda görüş bildirdiği için Başkan Trump'a teşekkür etti” diye yazdı.

Her yerde parmağı var: Ünlü restoran zinciri logosunu Trump yüzünden değiştiremedi

TRUMP SON NOKTAYI KOYDU

Trump da restoranın eski logosuna sadık kalma kararını öğrendikten sonra sosyal medyada görüşünü paylaştı.

“Logonuzu eski haline geri döndürdüğünüz için 'Cracker Barrel'ı tebrik ederim" diyen Trump, "Tüm hayranlarınız bunu çok takdir ediyor. Gelecekte başarılar dilerim. Bol bol para kazanın ve en önemlisi, müşterilerinizi yeniden mutlu edin!” ifadelerini kullandı.

Trump daha sonra logodan çıkarılmak istenen "Uncle Herschel" ile The Village People'ın “YMCA” şarkısı eşliğinde dans ettikleri ve yapay zekâ ile oluşturulmuş bir video paylaştı.

https://x.com/realDonaldTrump/status/1963609005844017347

Her yerde parmağı var: Ünlü restoran zinciri logosunu Trump yüzünden değiştiremedi
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Trump ve Elon Musk arasındaki soğuk savaş bitmedi: Beyaz Saray'a davet edilmedi
Beyaz Saray'ın Trump 'trollemesi': Eski başkanları ti'ye aldılar
ETİKETLER
#donald trump
#logo
#truth social
#Cracker Barrel
#Uncle Herschel
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.