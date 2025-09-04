Menü Kapat
28°
Editor
 Berrak Arıcan

Beyaz Saray'ın Trump 'trollemesi': Eski başkanları ti'ye aldılar

ABD'de Donald Trump yönetimi yine bir 'trollük' peşinde. Beyaz Saray'ın LinkedIn resmi sayfasındaki fotoğraf Trump'ın fotoğrafıyla değiştirildi. ABD'nin eski Başkanı Barack Obama'nın da LinkedIn'deki sayfasında Trump görünür oldu.

Beyaz Saray'ın Trump 'trollemesi': Eski başkanları ti'ye aldılar
Berrak Arıcan Baş
04.09.2025
04.09.2025
Sosyal medyayı sıklıkla kullanan Başkan Donald Trump'ın ekibi de ona ayak uydurdu. 'ın resmi LinkedIn hesabındaki değişim ortalığı karıştırdı. Beyaz Saray fotoğrafı gitti, Trump'ın fotoğrafı geldi. Trump yönetiminin sosyal medyadaki 'trolleme' taktiklerine de bir yenisi eklenmiş oldu.

Beyaz Saray'ın Trump 'trollemesi': Eski başkanları ti'ye aldılar

OBAMA'NIN SAYFASINDA TRUMP VAR

Beyaz Saray'ın resmi LinkedIn sayfasına 'ın fotoğrafının koyulmasıyla ABD'nin eski Başkanı 'nın LinkedIn sayfasında da Trump görünür oldu. Bu şekilde sanki Obama, Trump'ın eski bir çalışanıymış gibi gözüktü. Ayrıca Beyaz Saray'da önceki iş deneyimlerini listeleyenlerin önceki yönetimlerde çalışmış olsalar bile, Trump için hizmet etmiş gibi bir izlenim oluştu.

DEMOKRATLAR TEPKİLİ

Eski Başkan 'ın eski üst düzey yetkililerinden biri Axios'a yaptığı açıklamada, ''Trollük kadar Amerikalılar için maliyetleri düşürmeye zaman harcasalardı, bir şeyleri başarmış olurlardı'' diyerek tepki gösterdi.

Beyaz Saray'ın Trump 'trollemesi': Eski başkanları ti'ye aldılar

'TROLLÜĞÜ' DOĞRULADILAR

Beyaz Saray İletişim Direktörü Steven Cheung, X'te bu hareketin eski yönetim yetkililerini trollemek amacıyla yapıldığını doğruladı.

LinkedIn Sözcüsü de bu hareketin platformun politikalarını ihlal etmediğini savundu.

ETİKETLER
#sosyal medya
#donald trump
#joe biden
#barack obama
#Beyaz Saray
#Linkedin
#Trollük
#Dünya
