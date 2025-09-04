Beyaz Saray'ın Trump 'trollemesi': Eski başkanları ti'ye aldılar

Sosyal medyayı sıklıkla kullanan Başkan Donald Trump'ın ekibi de ona ayak uydurdu. Beyaz Saray'ın resmi LinkedIn hesabındaki değişim ortalığı karıştırdı. Beyaz Saray fotoğrafı gitti, Trump'ın fotoğrafı geldi. Trump yönetiminin sosyal medyadaki 'trolleme' taktiklerine de bir yenisi eklenmiş oldu.

OBAMA'NIN SAYFASINDA TRUMP VAR

Beyaz Saray'ın resmi LinkedIn sayfasına Donald Trump'ın fotoğrafının koyulmasıyla ABD'nin eski Başkanı Barack Obama'nın LinkedIn sayfasında da Trump görünür oldu. Bu şekilde sanki Obama, Trump'ın eski bir çalışanıymış gibi gözüktü. Ayrıca Beyaz Saray'da önceki iş deneyimlerini listeleyenlerin önceki yönetimlerde çalışmış olsalar bile, Trump için hizmet etmiş gibi bir izlenim oluştu.

DEMOKRATLAR TEPKİLİ

Eski Başkan Joe Biden'ın eski üst düzey yetkililerinden biri Axios'a yaptığı açıklamada, ''Trollük kadar Amerikalılar için maliyetleri düşürmeye zaman harcasalardı, bir şeyleri başarmış olurlardı'' diyerek tepki gösterdi.

'TROLLÜĞÜ' DOĞRULADILAR

Beyaz Saray İletişim Direktörü Steven Cheung, X'te bu hareketin eski yönetim yetkililerini trollemek amacıyla yapıldığını doğruladı.

LinkedIn Sözcüsü de bu hareketin platformun politikalarını ihlal etmediğini savundu.