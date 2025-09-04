Trump tehditlerinin ardından Rusya-Ukrayna barışı için daha iyimser

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde Rusya ve Ukrayna liderlerinin kısa sürede görüşmek için anlaşması gerektiğini aksi durumda ''Ne olacağını göreceksiniz.'' tehdidinde bulundu. Trump son açıklamalarında ise daha yapıcı konuştu.

CBS News'e telefonla röportaj veren ABD lideri, tutumunu "hem gerçekçi hem de iyimser" olarak nitelendirdi. Trump, her iki ülkenin liderlerinin de müzakerelerdeki "bu dönüm noktasını" nasıl ele aldığını yakından takip ettiğini söyledi.

''BİZ BUNU BAŞARACAĞIZ''

Trump, "İzliyorum, görüyorum ve (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin ve (Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) Zelenskiy ile bu konu hakkında (barış anlaşması) konuşuyorum. Bir şeyler olacak ancak henüz hazır değiller. Ama bir şeyler olacak. Biz bunu başaracağız." dedi.

Rusya ve Ukrayna gibi savaşan ülkelere yönelik diplomatik yaklaşımının, "liderleri bir araya getirip kendi yönlendirmesiyle barış anlaşmasına aracılık etmek" olduğunu belirten Trump, bu yaklaşımın, hızlı bir çözüm arandığında bile sabır gerektirdiğini ancak bu yılki diğer barış anlaşmalarında bunun karşılığını aldığına inandığını vurguladı.

''SADECE HAYAT KURTARMAK İSTİYORUM''

Trump, Nobel Barış Ödülü'ne aday olmadığını belirterek, "Bu konuda söyleyecek hiçbir şeyim yok. Tek yapabileceğim savaşları bitirmek. Dikkat çekmeye çalışmıyorum. Sadece hayat kurtarmak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

ABD LİDERİ TRUMP NE DEMİŞTİ?

Basın toplantısı sırasında Rusya-Ukrayna arasındaki barış çabalarına değinen Trump, "Önümüzdeki birkaç gün içinde, Başkan Putin ve Başkan Zelenski ile bir toplantı duyurusu yapılmazsa, ne olacağını göreceksiniz. Ne yapacaklarını ve ne olacağını göreceğiz. Bunu çok yakından takip ediyorum. Aslında birkaç hafta önce Başkan Putin ile çok iyi bir görüşme yaptık. Bakalım bundan bir sonuç çıkacak mı? Çıkmazsa, farklı bir tutum alacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın sürmesinin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, "Geçen hafta iki ülke arasında 7 bin, daha doğrusu 7 bin 313 asker kaybı yaşandı. Bunun hiçbir sebebi yoktu. Onlar Rus ve Ukraynalı askerler. Bunun sona ermesini istiyorum." demişti.