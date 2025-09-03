Menü Kapat
 Berrak Arıcan

ABD lideri Trump 'dünyanın en en tehlikeli şehri' diyerek yeni hedefini açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, başkent Washington'ın ardından Chicago'yu hedefine aldı. Şehri 'dünyanın en kötüsü ve tehlikelisi' olarak tanımlayan Trump, Vali Jay Robert (JB) Pritzker'in acil yardıma ihtiyacı olduğunu söyledi.

IHA
03.09.2025
03.09.2025
ABD Başkanı Donald Trump’ın eyaletine bağlı şehrine suçla mücadele kapsamında Ulusal Muhafız gönderme kararına tepkiler gelmeye devam ediyor. Trump, kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social’dan karara tepki gösteren Illinois eyaleti Valisi Jay Robert (JB) Pritzker’e cevap verdi.

2 GÜNDE 54 KİŞİ VURULDU, 8 KİŞİ ÖLDÜ

Trump, "Hafta sonu Chicago'da en az 54 kişi vuruldu, 8 kişi öldürüldü. Son iki hafta sonu da benzerdi. Chicago, açık ara farkla dünyanın en kötü ve en tehlikeli şehri. Pritzker'ın acilen yardıma ihtiyacı var, sadece henüz bunun farkında değil" ifadelerini kullandı.

ABD lideri Trump 'dünyanın en en tehlikeli şehri' diyerek yeni hedefini açıkladı

Başkent Washington D.C’de olduğu gibi Chicago’da da sorununu hızlı bir şekilde çözeceğini bildiren Trump, "Chicago yakında yeniden güvenli bir şehir olacak. Amerika’yı yeniden büyük yapalım" dedi.

WASHINGTON'A ASKER YIĞMIŞTI

ABD Başkanı , şu ana kadar ABD şehirlerinde suçla mücadele kapsamında sunduğu plan çerçevesinde, yerel yönetimi muhalefetteki Demokratların kontrolünde olan başkent Washington D.C’ye yaklaşık 2 bin asker konuşlandırmıştı.

ABD lideri Trump 'dünyanın en en tehlikeli şehri' diyerek yeni hedefini açıkladı

ABD Başkanı 22 Ağustos’ta yaptığı açıklamada da bu politikayı Demokratların yönettiği diğer iki büyük şehir olan Chicago ve New York’ta da uygulayacağını bildirmişti. Illinois eyaleti Valisi JB Pritzker de kararın ardından yaptığı açıklamada, Trump’ın planının bir yetki suistimali olduğunu söylemişti. Illinois’e Ulusal Muhafızların gönderilmesini haklı çıkaracak herhangi bir acil durum olmadığını belirten JB Pritzker, Trump’ın "bir kriz üretmeye çalıştığını" ifade etmişti.

ETİKETLER
#donald trump
#suç
#chicago
#ıllinois
#Ulusal Muhafız
#Jb Pritzker
#Dünya
