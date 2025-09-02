Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
31°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Trump'tan bomba sözler: Birkaç gün içinde Putin ile Zelenski duyurusu olmazsa...

ABD Başkanı Trump, devam eden Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili Putin ile Zelenski'nin bir araya gelme olasılığıyla ilgili konuştu. Trump "Bir toplantı duyurusu yapılmazsa ne olacağını göreceksiniz." dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Trump'tan bomba sözler: Birkaç gün içinde Putin ile Zelenski duyurusu olmazsa...
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
02.09.2025
saat ikonu 23:08
|
GÜNCELLEME:
02.09.2025
saat ikonu 23:48

Alaska'da Devlet Başkanı ile görüşmesinin ardından Beyaz Saray'da Devlet Başkanı ve AB liderleriyle bir araya gelen ABD Başkanı , bu kritik görüşmelerden günler sonra Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşla ilgili önemli bir açıklamada bulundu.

"BİRKAÇ GÜN İÇİNDE DUYURU OLMAZSA..."

Zelenski ile Putin'in Trump'ın da olduğu bir zirvede bir araya gelmesi olasılığı konuşulurken Trump, yaptığı açıklamada bu durumla ilgili dikkat çeken sözler sarf etti.

Trump, "Önümüzdeki birkaç gün içinde, Başkan Putin ve Başkan Zelenskiy ile bir toplantı duyurusu yapılmazsa, ne olacağını göreceksiniz." ifadelerini kullandı.

Trump'tan bomba sözler: Birkaç gün içinde Putin ile Zelenski duyurusu olmazsa...


"PUTİN'DEN ÇOK İLGİNÇ ŞEYLER ÖĞRENDİM"

Trump, Beyaz Saray’da ABD Uzay Komutanlığı Karargahı’nı Colorado'dan Alabama'ya taşınacağını duyurmak için bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, Putin ile görüşüp görüşmediği sorusuna, "Putin ile konuştum. Çok ilginç şeyler öğrendim" dedi.

"SONUÇ ÇIKMAZSA FARKLI BİR TUTUM ALACAĞIZ"

Rusya-Ukrayna arasındaki barış çabalarına değinen Trump, "Önümüzdeki birkaç gün içinde, Başkan Putin ve Başkan Zelenskiy ile bir toplantı duyurusu yapılmazsa, ne olacağını göreceksiniz. Ne yapacaklarını ve ne olacağını göreceğiz. Bunu çok yakından takip ediyorum. Aslında birkaç hafta önce Başkan Putin ile çok iyi bir görüşme yaptık. Bakalım bundan bir sonuç çıkacak mı? Çıkmazsa, farklı bir tutum alacağız" ifadelerini kullandı.

Trump'tan bomba sözler: Birkaç gün içinde Putin ile Zelenski duyurusu olmazsa...

Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın sürmesinin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, "Geçen hafta iki ülke arasında 7 bin, daha doğrusu 7 bin 313 asker kaybı yaşandı. Bunun hiçbir sebebi yoktu. Onlar Rus ve Ukraynalı askerler. Bunun sona ermesini istiyorum" şeklinde konuştu.

"BU ÜLKEYİ KORUMA YÜKÜMLÜLÜĞÜM VAR"

Chicago’ya asker gönderip göndermeyeceği sorulan Trump, "Illinois Valisi beni ararsa, bunu yapmayı çok isterim. Şimdi, yine de yapacağız. Bunu yapma hakkımız var. Bu ülkeyi koruma yükümlülüğüm var ve bu, yerel muhalefete rağmen Chicago ve Baltimore’a müdahaleyi de içeriyor" dedi.

"BU ÜLKENİN SİLAHLI SALDIRILAR KONUSUNDA BÜYÜK BİR SORUNU VAR"

Okullardaki silahlı saldırılarla ilgili soruya da yanıt veren Trump, "Bu ülkenin okulda silahlı saldırılar konusunda büyük bir sorunu olduğunu biliyoruz. Demir kapılar yapılabileceğini söylüyorlar ama bu çok pahalı. Bunun yerine, orduda veya Ulusal Muhafız’da görev yapmış öğretmenlere silah taşıma izni verilmesini düşünüyorum" diye konuştu.

ÖLDÜĞÜ YÖNÜNDEKİ HABERLER: MEDYANIN GÜVENİLİRLİĞİ ÇOK DÜŞÜK

Hafta sonu internette kendisinin öldüğüne dair dolaşan iddialara da değinen Trump, iddiaları "sahte haber" olarak nitelendirerek, "Bu sahte haber. Bu yüzden medyanın güvenilirliği çok düşük. Potomac Nehri’nin yakınında sahip olduğum kulüpte bazı kişileri ziyaret ettim. Ayrıca Daily Caller’a röportaj verdim. Çok sayıda basın toplantısı yaptım, hepsi başarılıydı. Sonra iki gün boyunca hiçbirine katılmadım ve ‘Onda bir sorun olmalı’ dediler. Biden aylarca toplantı yapmadı. Onu göremezdiniz. Ve kimse onun bir sorunu olduğunu söylemedi" dedi.

"ÇİN'İN BİZİ İHTİYACI ÇOK DAHA FAZLA"

Çin’de düzenlenecek olan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un da katılacağı askeri geçit töreninin kendisine meydan okuma olup olmadığı sorulan Trump, "Hiç de değil. Çin’in bize ihtiyacı var ve Başkan Xi ile çok iyi ilişkilerimiz var. Çin’in bize ihtiyacı, bizim onlara ihtiyacımızdan çok daha fazla" yanıtını verdi.

RUSYA'YA YAPTIRIMLAR MI UYGULANACAK?

Trump'ın sözleri, daha önce Rusya'ya karşı Ukrayna ile barış sağlanması konusunda bir sonuç alınmaması ve adım atılmaması halinde yaptırımların uygulanacağı yönündeki sözlerini akıllara getirdi.

Trump "Bugünden itibaren yaklaşık 10 veya 12 günlük yeni bir son tarih belirleyeceğim. Beklemenin bir anlamı yok. 50 gün oldu. Cömert davranmak istiyorum ama hiçbir ilerleme görmüyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Rus lider Vladimir Putin'den Avrupa'ya mesaj: Saldırmaya niyetimiz yok
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İsrail işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhakına hazırlanıyor: El Halil belediye başkanı tutuklandı
ETİKETLER
#ukrayna
#rusya
#donald trump
#vladimir putin
#volodimir zelenski
#yaptırımlar
#barış görüşmeleri
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.