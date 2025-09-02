Trump'tan bomba sözler: Birkaç gün içinde Putin ile Zelenski duyurusu olmazsa...

Alaska'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinin ardından Beyaz Saray'da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve AB liderleriyle bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump, bu kritik görüşmelerden günler sonra Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşla ilgili önemli bir açıklamada bulundu.

"BİRKAÇ GÜN İÇİNDE DUYURU OLMAZSA..."

Zelenski ile Putin'in Trump'ın da olduğu bir zirvede bir araya gelmesi olasılığı konuşulurken Trump, yaptığı açıklamada bu durumla ilgili dikkat çeken sözler sarf etti.

Trump, "Önümüzdeki birkaç gün içinde, Başkan Putin ve Başkan Zelenskiy ile bir toplantı duyurusu yapılmazsa, ne olacağını göreceksiniz." ifadelerini kullandı.



"PUTİN'DEN ÇOK İLGİNÇ ŞEYLER ÖĞRENDİM"

Trump, Beyaz Saray’da ABD Uzay Komutanlığı Karargahı’nı Colorado'dan Alabama'ya taşınacağını duyurmak için bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, Putin ile görüşüp görüşmediği sorusuna, "Putin ile konuştum. Çok ilginç şeyler öğrendim" dedi.

"SONUÇ ÇIKMAZSA FARKLI BİR TUTUM ALACAĞIZ"

Rusya-Ukrayna arasındaki barış çabalarına değinen Trump, "Önümüzdeki birkaç gün içinde, Başkan Putin ve Başkan Zelenskiy ile bir toplantı duyurusu yapılmazsa, ne olacağını göreceksiniz. Ne yapacaklarını ve ne olacağını göreceğiz. Bunu çok yakından takip ediyorum. Aslında birkaç hafta önce Başkan Putin ile çok iyi bir görüşme yaptık. Bakalım bundan bir sonuç çıkacak mı? Çıkmazsa, farklı bir tutum alacağız" ifadelerini kullandı.

Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın sürmesinin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, "Geçen hafta iki ülke arasında 7 bin, daha doğrusu 7 bin 313 asker kaybı yaşandı. Bunun hiçbir sebebi yoktu. Onlar Rus ve Ukraynalı askerler. Bunun sona ermesini istiyorum" şeklinde konuştu.

"BU ÜLKEYİ KORUMA YÜKÜMLÜLÜĞÜM VAR"

Chicago’ya asker gönderip göndermeyeceği sorulan Trump, "Illinois Valisi beni ararsa, bunu yapmayı çok isterim. Şimdi, yine de yapacağız. Bunu yapma hakkımız var. Bu ülkeyi koruma yükümlülüğüm var ve bu, yerel muhalefete rağmen Chicago ve Baltimore’a müdahaleyi de içeriyor" dedi.

"BU ÜLKENİN SİLAHLI SALDIRILAR KONUSUNDA BÜYÜK BİR SORUNU VAR"

Okullardaki silahlı saldırılarla ilgili soruya da yanıt veren Trump, "Bu ülkenin okulda silahlı saldırılar konusunda büyük bir sorunu olduğunu biliyoruz. Demir kapılar yapılabileceğini söylüyorlar ama bu çok pahalı. Bunun yerine, orduda veya Ulusal Muhafız’da görev yapmış öğretmenlere silah taşıma izni verilmesini düşünüyorum" diye konuştu.

ÖLDÜĞÜ YÖNÜNDEKİ HABERLER: MEDYANIN GÜVENİLİRLİĞİ ÇOK DÜŞÜK

Hafta sonu internette kendisinin öldüğüne dair dolaşan iddialara da değinen Trump, iddiaları "sahte haber" olarak nitelendirerek, "Bu sahte haber. Bu yüzden medyanın güvenilirliği çok düşük. Potomac Nehri’nin yakınında sahip olduğum kulüpte bazı kişileri ziyaret ettim. Ayrıca Daily Caller’a röportaj verdim. Çok sayıda basın toplantısı yaptım, hepsi başarılıydı. Sonra iki gün boyunca hiçbirine katılmadım ve ‘Onda bir sorun olmalı’ dediler. Biden aylarca toplantı yapmadı. Onu göremezdiniz. Ve kimse onun bir sorunu olduğunu söylemedi" dedi.

"ÇİN'İN BİZİ İHTİYACI ÇOK DAHA FAZLA"

Çin’de düzenlenecek olan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un da katılacağı askeri geçit töreninin kendisine meydan okuma olup olmadığı sorulan Trump, "Hiç de değil. Çin’in bize ihtiyacı var ve Başkan Xi ile çok iyi ilişkilerimiz var. Çin’in bize ihtiyacı, bizim onlara ihtiyacımızdan çok daha fazla" yanıtını verdi.

RUSYA'YA YAPTIRIMLAR MI UYGULANACAK?

Trump'ın sözleri, daha önce Rusya'ya karşı Ukrayna ile barış sağlanması konusunda bir sonuç alınmaması ve adım atılmaması halinde yaptırımların uygulanacağı yönündeki sözlerini akıllara getirdi.

Trump "Bugünden itibaren yaklaşık 10 veya 12 günlük yeni bir son tarih belirleyeceğim. Beklemenin bir anlamı yok. 50 gün oldu. Cömert davranmak istiyorum ama hiçbir ilerleme görmüyoruz." ifadelerini kullanmıştı.