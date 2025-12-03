En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Özgür Erdursun net rakamı paylaştı

Kategoriler
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Kasım ayı enflasyon rakamı açıklandı. TÜİK verilerine göre Kasım ayında aylık enflasyon yüzde 0,87 yıllık enflasyon ise 31,07 olarak gerçekleşti. Açıklanan rakama göre SSK, BAĞ-KUR emeklisi, memur ve memur emeklisinin zam oranının kesinleşmesi için tek bir veri kaldı.
Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda TÜİK'in Kasım enflasyonunu %0,87 açıklamasıyla 11 aylık enflasyonun %29,74 olduğunu söyledi. Erdursun eldeki verilere göre SSK, BAĞ-KUR emeklisi, memur ve memur emeklisinin zam oranını hesapladı.
Erdursun'ın hesabına göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ocak döneminde uygulanacak artış oranı %12,3 olarak belirlendi. Böylece her iki gruptaki emeklilerin aylıkları, mevcut maaşlarının üzerine yüzde 12,3 oranında zam eklenerek güncellenecek.
Memurlar için maaş zammında iki farklı kalemin belirleyici olduğunu bildiren Erdursun, öncelikle tüm memurların maaşına 1.000 TL seyyanen zam yapılacak, ardından bu yeni maaş tutarı üzerinden %18,7 oranında artış uygulanacağını söyledi.
Memur emeklileri açısından da benzer bir yöntem izleneceğini açıklayan Erdursun; önce 1.000 TL tutarında ek ödeme yapılacağını sonrasında ise maaşlara yüzde 18,7 oranında zam yansıyacağını duyurdu.
En düşük emekli maaşı hakkında da hesaplama yapan Erdursun, şu an 16 bin 881 TL olarak ödenen maaşın bu hesaba göre yükseleceğini ve en düşük emekli aylığının 18.957 TL seviyesine çıkacağını belirtti.