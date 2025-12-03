En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Özgür Erdursun net rakamı paylaştı

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

En düşük emekli maaşı hakkında da hesaplama yapan Erdursun, şu an 16 bin 881 TL olarak ödenen maaşın bu hesaba göre yükseleceğini ve en düşük emekli aylığının 18.957 TL seviyesine çıkacağını belirtti.