Spotify Wrapped nasıl bakılır? 2025 Spotify özeti yayınlandı

Spotify Wrapped 2025 yayınlandı ve kullanıcıların yıl boyunca dinledikleri içeriklere dair kişisel özetlere erişimi başladı. Platform, her yıl olduğu gibi bu yıl da dinleme alışkanlıklarını renkli slaytlarla bir araya getirerek kullanıcı deneyimini zenginleştirdi.

SPOTİFY WRAPPED NEDİR?

Spotify Wrapped, her yıl sonunda kullanıcıların yıl boyunca dinlediği içeriklerden oluşan kapsamlı bir özet sunan bir özellik olarak bilinir. 1 Ocak’tan 31 Ekim’e kadar olan dönemde kullanıcıların en çok dinlediği şarkılar, sanatçılar, türler ve podcast’ler hikâye formatında gösterilir. Bu özet içerisinde toplam dinleme süresi, dinleyici kişiliği, ses aurası gibi kullanıcıya özel bölümler bulunur ve yıl içindeki müzik tercihleri ayrıntılı bir şekilde sunulur.

Spotify Wrapped'ın sunduğu slaytlar, renkli ve paylaşılabilir bir yapıdadır ve uygulama içinde yukarı kaydırmalı hikâye mantığıyla ilerler. Bu hikayelerin sonunda kullanıcıya özel “Your Top Songs 2025” ve “2025 Wrapped” olmak üzere iki ayrı çalma listesi otomatik olarak oluşturulur. Wrapped, tamamen kişiselleştirilmiş bir yıl özeti sunar.

SPOTİFY WRAPPED NASIL BAKILIR?

Spotify Wrapped’a erişmek için mobil uygulamanın açılması ve ana sayfada yer alan “Your 2025 Wrapped” bölümüne dokunulması gerekir. Uygulamada bu banner görünmüyorsa, arama bölümüne “Wrapped” veya “2025 Wrapped” yazılarak ilgili hikâye kartına ulaşılabilir. Wrapped’ın görüntülenebilmesi için Spotify’ın en güncel sürümünün kullanılması gerekir.

Slayt açıldığında kullanıcı, yıl boyunca en çok dinlediği beş sanatçı, en çok dinlediği 100 şarkı, tür sıralaması ve dinleme süresi gibi pek çok özel bölümü kaydırarak görebilir. Ayrıca dinleyici kişiliği, ses aurası ve yılın en çok dinlenen şarkısı gibi kişisel istatistikler de slaytlar arasında yer alır. Tüm bu içerikler yalnızca mobil cihaz üzerinden erişilebilir.

SPOTİFY WRAPPED NEREDEN BAKILIR?

Spotify Wrapped yalnızca mobil uygulama üzerinden görüntülenebilir. iOS veya Android işletim sistemine sahip cihazlarda kurulu olan Spotify uygulamasının açılması yeterlidir. Bilgisayar üzerinden veya web player aracılığıyla Wrapped’a erişim sağlanamaz.

Mobil uygulama içinde ana sayfa sekmesi genellikle Wrapped kartını en üstte gösterir. Kart çıkmadığında kullanıcılar arama bölümüne giderek “Wrapped” kelimesini yazabilir ve karşılarına çıkan hikâye kartı veya çalma listesi üzerinden Wrapped içeriklerine ulaşabilir.

SPOTİFY WRAPPED NASIL PAYLAŞILIR?

Wrapped slaytlarının alt kısmında yer alan “Paylaş” butonu üzerinden kullanıcılar tüm içerikleri sosyal medya hesaplarında yayınlayabilir. Instagram Story, Instagram Feed, WhatsApp, Snapchat, TikTok, Facebook Story, X ve mesaj uygulamaları gibi birçok platforma tek dokunuşla paylaşım yapılabilir. Ayrıca slayt görüntüsü cihazın galerisine fotoğraf olarak da kaydedilebilir.

Bunun yanında kullanıcıların yıl boyunca en çok dinlediği 100 şarkıdan oluşturulan “Your Top Songs 2025” çalma listesi de profil üzerinden herkesle paylaşılabilir veya gizli olarak ayarlanabilir. Paylaşılan slaytlar platform tarafından hazır tasarımlarla sunularak sosyal medya için uygun formatta hazırlanır.

SPOTİFY WRAPPED NE ZAMAN VERİ TOPLAMAYI BIRAKIYOR, NE ZAMAN BİTİYOR?

Spotify Wrapped, yıl boyunca veri toplamayı genellikle 1 Ocak ile 31 Ekim tarihleri arasında yapar. Her yıl bu tarihler küçük değişiklik gösterebilse de genel olarak 11 aylık bir dinleme verisi üzerinden Wrapped özeti hazırlanır. Kasım ve aralık ayına ait veriler Wrapped’a dahil edilmez.

Veri toplama süreci tamamlandıktan sonra Spotify, yıl sonuna doğru Wrapped içeriklerini yayınlar ve kullanıcılar mobil uygulama üzerinden kişisel özetlerine ulaşabilir. Wrapped’ın yayınlandığı günle birlikte tüm kişisel istatistikler uygulama içinde hikâye formatıyla gösterilir.

SPOTİFY WRAPPED BİLGİSAYARDAN NASIL BAKILIR, PC’DEN BAKMA VAR MI?

Spotify Wrapped yalnızca iOS ve Android mobil uygulaması üzerinden görüntülenebilir. Bilgisayar veya web player üzerinden Wrapped bölümüne erişim yoktur.