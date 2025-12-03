Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Spotify Wrapped nasıl bakılır? 2025 Spotify özeti yayınlandı

Spotify Wrapped nereden bakılır merak ediliyor. Spotify Wrapped 2025 çıktı! Spotify Wrapped 2025, yıl boyunca dinlenen müzik alışkanlıklarını renkli ve etkileşimli hikAye form atıyla kullanıcıların karşısına çıkardı. 1 Ocak–31 Ekim arasındaki dinleme verilerinden oluşturulan Wrapped, en çok dinlenen sanatçıları, şarkıları, türleri, podcast’leri ve toplam dinleme süresini kişiye özel sunuyor. İşte Spotify özet bakma adımları…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Spotify Wrapped nasıl bakılır? 2025 Spotify özeti yayınlandı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.12.2025
saat ikonu 16:19
|
GÜNCELLEME:
03.12.2025
saat ikonu 16:21

Spotify Wrapped yayınlandı ve kullanıcıların yıl boyunca dinledikleri içeriklere dair kişisel özetlere erişimi başladı. Platform, her yıl olduğu gibi bu yıl da dinleme alışkanlıklarını renkli slaytlarla bir araya getirerek kullanıcı deneyimini zenginleştirdi.

Spotify Wrapped nasıl bakılır? 2025 Spotify özeti yayınlandı

SPOTİFY WRAPPED NEDİR?

Spotify Wrapped, her yıl sonunda kullanıcıların yıl boyunca dinlediği içeriklerden oluşan kapsamlı bir özet sunan bir özellik olarak bilinir. 1 Ocak’tan 31 Ekim’e kadar olan dönemde kullanıcıların en çok dinlediği şarkılar, sanatçılar, türler ve podcast’ler hikâye formatında gösterilir. Bu özet içerisinde toplam dinleme süresi, dinleyici kişiliği, ses aurası gibi kullanıcıya özel bölümler bulunur ve yıl içindeki müzik tercihleri ayrıntılı bir şekilde sunulur.

Spotify Wrapped nasıl bakılır? 2025 Spotify özeti yayınlandı

Spotify Wrapped'ın sunduğu slaytlar, renkli ve paylaşılabilir bir yapıdadır ve uygulama içinde yukarı kaydırmalı hikâye mantığıyla ilerler. Bu hikayelerin sonunda kullanıcıya özel “Your Top Songs 2025” ve “2025 Wrapped” olmak üzere iki ayrı çalma listesi otomatik olarak oluşturulur. Wrapped, tamamen kişiselleştirilmiş bir yıl özeti sunar.

Spotify Wrapped nasıl bakılır? 2025 Spotify özeti yayınlandı

SPOTİFY WRAPPED NASIL BAKILIR?

Spotify Wrapped’a erişmek için mobil uygulamanın açılması ve ana sayfada yer alan “Your 2025 Wrapped” bölümüne dokunulması gerekir. Uygulamada bu banner görünmüyorsa, arama bölümüne “Wrapped” veya “2025 Wrapped” yazılarak ilgili hikâye kartına ulaşılabilir. Wrapped’ın görüntülenebilmesi için Spotify’ın en güncel sürümünün kullanılması gerekir.

Spotify Wrapped nasıl bakılır? 2025 Spotify özeti yayınlandı

Slayt açıldığında kullanıcı, yıl boyunca en çok dinlediği beş sanatçı, en çok dinlediği 100 şarkı, tür sıralaması ve dinleme süresi gibi pek çok özel bölümü kaydırarak görebilir. Ayrıca dinleyici kişiliği, ses aurası ve yılın en çok dinlenen şarkısı gibi kişisel istatistikler de slaytlar arasında yer alır. Tüm bu içerikler yalnızca mobil cihaz üzerinden erişilebilir.

Spotify Wrapped nasıl bakılır? 2025 Spotify özeti yayınlandı

SPOTİFY WRAPPED NEREDEN BAKILIR?

Spotify Wrapped yalnızca mobil uygulama üzerinden görüntülenebilir. iOS veya Android işletim sistemine sahip cihazlarda kurulu olan Spotify uygulamasının açılması yeterlidir. Bilgisayar üzerinden veya web player aracılığıyla Wrapped’a erişim sağlanamaz.

Spotify Wrapped nasıl bakılır? 2025 Spotify özeti yayınlandı

Mobil uygulama içinde ana sayfa sekmesi genellikle Wrapped kartını en üstte gösterir. Kart çıkmadığında kullanıcılar arama bölümüne giderek “Wrapped” kelimesini yazabilir ve karşılarına çıkan hikâye kartı veya çalma listesi üzerinden Wrapped içeriklerine ulaşabilir.

Spotify Wrapped nasıl bakılır? 2025 Spotify özeti yayınlandı

SPOTİFY WRAPPED NASIL PAYLAŞILIR?

Wrapped slaytlarının alt kısmında yer alan “Paylaş” butonu üzerinden kullanıcılar tüm içerikleri sosyal medya hesaplarında yayınlayabilir. Instagram Story, Instagram Feed, WhatsApp, Snapchat, TikTok, Facebook Story, X ve mesaj uygulamaları gibi birçok platforma tek dokunuşla paylaşım yapılabilir. Ayrıca slayt görüntüsü cihazın galerisine fotoğraf olarak da kaydedilebilir.

Bunun yanında kullanıcıların yıl boyunca en çok dinlediği 100 şarkıdan oluşturulan “Your Top Songs 2025” çalma listesi de profil üzerinden herkesle paylaşılabilir veya gizli olarak ayarlanabilir. Paylaşılan slaytlar platform tarafından hazır tasarımlarla sunularak sosyal medya için uygun formatta hazırlanır.

Spotify Wrapped nasıl bakılır? 2025 Spotify özeti yayınlandı

SPOTİFY WRAPPED NE ZAMAN VERİ TOPLAMAYI BIRAKIYOR, NE ZAMAN BİTİYOR?

Spotify Wrapped, yıl boyunca veri toplamayı genellikle 1 Ocak ile 31 Ekim tarihleri arasında yapar. Her yıl bu tarihler küçük değişiklik gösterebilse de genel olarak 11 aylık bir dinleme verisi üzerinden Wrapped özeti hazırlanır. Kasım ve aralık ayına ait veriler Wrapped’a dahil edilmez.

Veri toplama süreci tamamlandıktan sonra Spotify, yıl sonuna doğru Wrapped içeriklerini yayınlar ve kullanıcılar mobil uygulama üzerinden kişisel özetlerine ulaşabilir. Wrapped’ın yayınlandığı günle birlikte tüm kişisel istatistikler uygulama içinde hikâye formatıyla gösterilir.

SPOTİFY WRAPPED BİLGİSAYARDAN NASIL BAKILIR, PC’DEN BAKMA VAR MI?

Spotify Wrapped yalnızca iOS ve Android mobil uygulaması üzerinden görüntülenebilir. Bilgisayar veya web player üzerinden Wrapped bölümüne erişim yoktur.

ETİKETLER
#2025
#Spotify Wrapped
#Müzik Özeti
#Kişiselleştirme
#Dinleme Alışkanlıkları
#Müzik Listeleri
#Şarkı Sıralamaları
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.