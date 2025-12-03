Menü Kapat
Birinci sıra değişti! İşte Kasım ayında en çok satılan 20 sıfır otomobil

Aralık 03, 2025 15:59
1
Birinci sıra değişti! İşte Kasım ayında en çok satılan 20 sıfır otomobil

Kasım ayında otomotiv pazarında dengeler değişti. Megane Sedan liderlik koltuğunu devralırken, Clio ve BYD Seal U satış yarışında yakın takipte kaldı. TOGG’un T10X ve T10F modelleri ise segmentlerinde güçlü bir ivme yakaladı. İşte bir önceki ayın lideri Volkswagen Taigo'nun tahtını kaybettiği listenin en güncel hali... 

2

1. RENAULT MEGANE SEDAN C1 4.657 4,44%
2. RENAULT CLIO HB B2 4.468 4,26%
3. BYD SEAL U D7 3.940 3,76%
 

3

4. NISSAN QASHQAI C7 3.376 3,22%
5. RENAULT DUSTER C7 3.275 3,13%
6. TOYOTA COROLLA C1 3.045 2,91%

4

7. VOLKSWAGEN TAIGO B7 2.662 2,54%
8. TESLA MODEL Y C7 2.535 2,42%
9. VOLKSWAGEN T-ROC C7 2.435 2,32%

5

10. TOYOTA C-HR C7 2.395 2,29%
11. TOGG T10F C1 2.366 2,26%
12. DACIA SANDERO STEPWAY B7 2.353 2,25%

6

13. CITROEN C4X C1 2.299 2,19%
14. SKODA OCTAVIA C1 2.013 1,92%
15. HYUNDAI İ20 B2 1.989 1,90%

7

16. PEUGEOT 2008 B7 1.957 1,87%
17. OPEL CORSA B2 1.873 1,79%
18. TOGG T10X C7 1.869 1,78%

8

19. FIAT EGEA CROSS C7 1.808 1,73%
20. PEUGEOT 408 C7 1.807 1,72%

