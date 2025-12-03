Birinci sıra değişti! İşte Kasım ayında en çok satılan 20 sıfır otomobil

Kasım ayında otomotiv pazarında dengeler değişti. Megane Sedan liderlik koltuğunu devralırken, Clio ve BYD Seal U satış yarışında yakın takipte kaldı. TOGG’un T10X ve T10F modelleri ise segmentlerinde güçlü bir ivme yakaladı. İşte bir önceki ayın lideri Volkswagen Taigo'nun tahtını kaybettiği listenin en güncel hali...