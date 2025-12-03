Birinci sıra değişti! İşte Kasım ayında en çok satılan 20 sıfır otomobil

Kategoriler
Kasım ayında otomotiv pazarında dengeler değişti. Megane Sedan liderlik koltuğunu devralırken, Clio ve BYD Seal U satış yarışında yakın takipte kaldı. TOGG’un T10X ve T10F modelleri ise segmentlerinde güçlü bir ivme yakaladı. İşte bir önceki ayın lideri Volkswagen Taigo'nun tahtını kaybettiği listenin en güncel hali...
1. RENAULT MEGANE SEDAN C1 4.657 4,44%
2. RENAULT CLIO HB B2 4.468 4,26%
3. BYD SEAL U D7 3.940 3,76%
4. NISSAN QASHQAI C7 3.376 3,22%
5. RENAULT DUSTER C7 3.275 3,13%
6. TOYOTA COROLLA C1 3.045 2,91%
7. VOLKSWAGEN TAIGO B7 2.662 2,54%
8. TESLA MODEL Y C7 2.535 2,42%
9. VOLKSWAGEN T-ROC C7 2.435 2,32%
10. TOYOTA C-HR C7 2.395 2,29%
11. TOGG T10F C1 2.366 2,26%
12. DACIA SANDERO STEPWAY B7 2.353 2,25%
13. CITROEN C4X C1 2.299 2,19%
14. SKODA OCTAVIA C1 2.013 1,92%
15. HYUNDAI İ20 B2 1.989 1,90%
16. PEUGEOT 2008 B7 1.957 1,87%
17. OPEL CORSA B2 1.873 1,79%
18. TOGG T10X C7 1.869 1,78%
19. FIAT EGEA CROSS C7 1.808 1,73%
20. PEUGEOT 408 C7 1.807 1,72%