Baklava kutusunda 110 bin euro rüşvet alırken yakalanmıştı! Savunması pes dedirtti: 'Bana kumpas kuruldu'

Antalya Manavgat'ta baklava kutusu içerisinde 110 bin euro rüşvet alırken suçüstü yakalanması üzerine tutuklanan eski Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter yargılandığı mahkemede "Günah keçisi ilan edildim, bana kumpas kurdular" dedi.

IHA
03.12.2025
saat ikonu 15:23
03.12.2025
saat ikonu 15:44

Antalya'nın ilçesinde baklava kutusu içerisinde 110 bin euro alırken polis ekiplerince suçüstü yakalanan eski Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter, Manavgat Adliyesi'nde hakim karşısına çıktı. Savunmasında kendisine kumpas kurulduğunu öne süren Tüter, basına yansıyan görüntüler nedeniyle "günah keçisi ilan edildiğini" iddia etti.

"KUTUDA NE OLDUĞUNU BİLMİYORDUM"

Mahkeme başkanının, tapelerde geçen "komisyondan" bahsettiğini ve olay anındaki görüntülerdeki 'Tamam, ne kadar var içinde?', 'Kimseye bir şey deme' sözlerini hatırlatması üzerine Tüter, "'Kimseye bir şey deme' sözüm otelimizin tadilata girecek olmasıyla ilgiliydi. Kutunun içinde ne olduğunu bilmiyordum, o yüzden sordum. Çantayı verdikten sonra kumpas olduğunu düşünüp kapının arkasına koydum. Cengiz'in arkasından gittim ama bulamadım, hemen ardından polis geldi" ifadelerini kullandı.

Baklava kutusunda 110 bin euro rüşvet alırken yakalanmıştı! Savunması pes dedirtti: 'Bana kumpas kuruldu'

KAÇAK OTEL ODALARI SORULDU

Dava kapsamında sanık olan Belediye Meclis Üyesi S.Ö.Ö. ile ilgili sorular üzerine Tüter, Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ile bir görüşmesini anlatarak, "Koridorda karşılaştığımızda başkan, 'Otelinde kaçak odalar varmış, Ali G.'nin parasını ödeyecek' dedi" ifadelerini kullandı. Manavgat'ta başka bir otelde kaçak odalar olduğunu söylemesi ve bu konuda sanık Hüseyin C. G.'nin aradığını belirtmesi üzerine mahkeme başkanı, "Hüseyin C. G. sanayide esnaf, neden ona bilgi veriyorsun" diye sordu. Soruya yanıt vermekte zorlanan Tüter'i mahkeme başkanının "Sağa sola bakma, bize bakarak cevap ver" şeklinde uyarması dikkat çekti.

GARİBAN OLDUĞU SÖYLENEN ŞOFÖRE VİSKİ HEDİYE ETTİLER

Side'deki eğlence mekanlarına jandarma tarafından tutanak tutulması öncesi sosyal medya üzerinden işletmecilerle iletişime geçtiği iddialarına ilişkin Tüter, bunu Side zabıta amirinin yönlendirmesiyle yaptığını öne sürdü. Belediyeye ait araçta bulunan viskilerle ilgili ise mekan sahiplerinin, o sırada düğün yapan ve "gariban" olarak nitelediği şoföre hediye olarak gönderdiğini iddia etti.

