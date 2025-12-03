Menü Kapat
14°
Yaşam
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Büyükçekmece Adliyesi'nde büyük vurgun! Zimmet memuruna yakın isim konuştu: Özünde 10 numara çocuktu

İstanbul'da Büyükçekmece Adliyesi'nde yaşanan büyük vurgunla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. 25 kilo altın ve 50 kilo gümüş çalan zimmet memuru Erdal T.'yi yakında tanıyan bölge esnafı konuştu. Esnaf, şüpheli Erdal T. hakkında, "Sabah, akşam geçerken uğrardı. Özünde 10 numara çocuktu, çok da severdim. Hiç yakıştıramadım. Ondan böyle bir şey hiç beklemezdim" dedi.

Adliyesi'nde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Emanet bürosundaki kasalarda bulunan 25 kilo altın ve 50 kilo gümüş çalındı. Olayın baş şüphelisi Erdal T. ailesiyle birlikte İngiltere'ye kaçtığı ortaya çıktı.

Büyükçekmece Adliyesi'nde büyük vurgun! Zimmet memuruna yakın isim konuştu: Özünde 10 numara çocuktu

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla zimmet görevlileri Erdal T. ve diğer şüpheli Kemal D. hakkında yakalama kararı verilmiş, yapılan araştırmada zimmet memuru Erdal T.’nin 19 Kasım 2025 tarihi saat 08.22 sıralarında ailesiyle birlikte İngiltere’ye kaçtığı tespit edilmişti.

Büyükçekmece Adliyesi'nde büyük vurgun! Zimmet memuruna yakın isim konuştu: Özünde 10 numara çocuktu

"BEN MALLARI SATTIM"

Diğer şüpheli Kemal D. ise bulunduğu adreste yakalanarak gözaltına alınmıştı. Öte yandan şüpheli Erdal T.’nin Whatsapp uygulamasında arkadaşlarına, "Ben malları sattım, Allah çarşınıza pazar versin" diye yazdığı öğrenilmişti.

Büyükçekmece Adliyesi'nde büyük vurgun! Zimmet memuruna yakın isim konuştu: Özünde 10 numara çocuktu

"ONDAN BÖYLE BİR ŞEY HİÇ BEKLEMEZDİM"

Yürütülen soruşturma sürerken, adliyenin yanında bulunan kafeteryada esnaflık yapan Erkut Sunmak, "Erdal’ı tanırdım. Burada 27 yıldır esnafım. personellerinin çoğunu tanırım. Erdal, sabah, akşam geçerken uğrardı. Özünde 10 numara çocuktu, çok da severdim. Hiç yakıştıramadım, ondan böyle bir şey hiç beklemezdim. Benim bildiğim kadarıyla evli, iki tane de çocuğu var. Bir oğlu, bir kızı var, eşi öğretmen. Kendine yakışan adliye personelliği haricinde on numara bir çocuktu. Altında arabası vardı. Adli emanette çalıştığını biliyorum. Erdal bana gelse dese, ‘abi ne var hesabında para, ne var ne yok veririm. Kendisine güvenirdim. İşine sahip biriydi" dedi.

