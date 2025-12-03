Fnaf 2 ne zaman çıkacak, hangi platformda? Türkiye'de vizyona gireceği tarih belli oldu

Cawthon oyun stüdyosu tarafından geliştirilen Freddy'nin Pizza Dükkanı'nda Beş Gece oyununun ilk filmi 2023 yılında vizyona girmişti.

Dünya genelinde yüksek izlenme sayılarına ulaşan yapımın 2. filmi çıkış yapmaya hazırlanıyor. Serinin hayranları tarafından Fnaf 2 ne zaman çıkacak, hangi platformda sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

FNAF 2 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Yönetmen koltuğunda Emma Tammi'nin oturduğu senaryo tarafında ise Scott Cawthon'un yer aldığı Fnaf 2, açıklanan bilgilere göre 5 Aralık 2025 tarihinde Türkiye'de vizyona girecek.

Serinin devam filmi bir yıl sonrasını konu alacak. İlk filmde yaşanan olayla kulaktan kulağa yayılarak bir halk efsanesine dönüşür. Ancak bir grup çocuk bu halk efsanesini araştırmaya başlar. Çocukların yaptığı bu masum girişim bir dizi ürpertici olayı beraberinde getirir.

FNAF 2 HANGİ PLATFORMDA YAYINLANACAK?

Fnaf 2 açıklanan bilgilere göre sadece sinemalarda gösterime girecek. Herhangi bir platforma gelip gelmeyeceğine dair resmi bir açıklama yapılmadı. Filmin vizyondan çıkmasının ardından platformlara gelmesi bekleniyor. Konuyla ilgili filmin yapımcıları tarafından resmi bir açıklama yapılırsa haberimzi güncelleyeceğiz.