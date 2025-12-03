Akaryakıt fiyatına zam geliyor! Tarih belli oldu

Kategoriler
İstanbul
Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor. Geçen hafta benzin ve motorine gelen art arda indirimlerden sonra bu haftaki beklenti LPG'de artış yönünde. İşte akaryakıtta zam haberiyle ilgili tüm detaylar...
Otogaz fiyatlarına 70 kuruş civarında zam bekleniyor. Söz konusu artışın, rafineri fiyatlarının güncellenmesiyle birlikte perşembe gecesinden itibaren pompa fiyatlarına yansıması öngörülüyor.
Peki güncel akaryakıt fiyatları ne seviyede? İşte o rakamlar...
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 54.33 TL
Motorin: 55.03 TL
LPG: 27.71 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 54.18 TL
Motorin: 54.88 TL
LPG: 27.08 TL
Ankara
Benzin: 55.19 TL
Motorin: 56.06 TL
LPG: 27.60 TL
İzmir
Benzin: 55.51 TL
Motorin: 56.38 TL
LPG: 27.53 TL