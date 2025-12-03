Menü Kapat
Canlı Yayın
14°
 Berrak Arıcan Baş

Gazze'de katliam yapan İsrail'e Guinness'den boykot: Rekor başvuruları alınmayacak

Guinness Dünya Rekorları artık İsrail'den gelen rekor başvurusunu kabul etmeyecek. Guinness de Gazze'de katliam yapan İsrail'i boykot etme kararı aldı.

Gazze'de katliam yapan İsrail'e Guinness'den boykot: Rekor başvuruları alınmayacak
AA
03.12.2025
03.12.2025
, 'i kararı aldı. İsrail’de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun haberine göre, ülkede böbrek bağışını teşvik eden Yaşam Hediyesi (Matnat Chaim) adlı kuruluşun "rekor denemesi" için Guinness Rekorları Ofisi'ne yaptığı başvuru "siyasi nedenlerle" iptal edildi.

Kudüs'te 2 bin gönüllü donörü bir araya getirecek etkinliğin Dünya Rekorları Kitabı'na kaydı için yapılan başvuru reddedildi.

Birkaç yıl önce başlayan başvuru süreci çerçevesinde Yaşam Hediyesi'nin Guinness Dünya Rekorları Ofisi'ne yüzlerce dolar ödediği de öne sürüldü.

Gazze'de katliam yapan İsrail'e Guinness'den boykot: Rekor başvuruları alınmayacak

İSRAİL'DEN GELEN REKOR BAŞVURULARI KABUL EDİLMEYECEK

İngiltere merkezli Guinness Dünya Rekorları Ofisi'den "Şu an için İsrail'den gelen rekor başvurularını kabul etmedikleri" yönünde bir e-posta aldığı bildirilen İsrailli kuruluşun, kararın nedenini öğrenmeye çalıştığı bildirildi.

Yaşam Hediyesi Başkanı Rachel Heber ise "Guinness'in tüm tıp dünyasını hayrete düşüren İsrail'in bu başarısını kayda almayı reddetmesi kabul edilemez." ifadesiyle karara tepki gösterdi.

Gazze'de katliam yapan İsrail'e Guinness'den boykot: Rekor başvuruları alınmayacak

İSRAİL 70 BİNDEN FAZLA FİLİSTİNLİYİ ÖLDÜRDÜ

İsrail ordusunun 8 Ekim 2023'ten bu yana Şeridi'nde soykırıma varan saldırıları nedeniyle İsrail'e karşı uluslararası boykot çağrıları giderek artıyor.

Ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılarını sürdüren İsrail, son iki yılda düzenlediği saldırılarda 70 binden fazla Filistinliyi öldürürken çoğunluğu kadın ve çocuk, 170 binden fazla kişiyi yaraladı.

