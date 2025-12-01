Menü Kapat
 Banu İriç

Gazze'de ateşkesinde çıkmazı: İsrail şartında diretiyor

İsrail devlet kanalı, İsrail ile Mısır istihbarat başkanlarının Gazze dosyasını görüşmek üzere toplandığını duyurdu. İsrail tarafının esir askerler konusunda diretmesiyle ikinci aşamanın ne zaman başlayacğı merak ediliyor.

Gazze'de ateşkesinde çıkmazı: İsrail şartında diretiyor
AA
01.12.2025
01.12.2025
iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü David Zini'nin, Genel İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hasan Reşad bir araya geldi. Kahire'deki görüşmede ateşkesin ikinci aşaması görüşüldü.

KAN'ın ismi açıklanmayan bir kaynağa dayandırdığı habere göre Zini, pazar günü Mısır'a giderek Reşad ile görüştüğünü duyurdu..

Gazze'de ateşkesinde çıkmazı: İsrail şartında diretiyor

Kaynak, bunun Zini'nin ekim ayında göreve gelmesinden bu yana gerçekleştirdiği ilk yurt dışı ziyareti olduğunu aktardı.

ATEŞKESTE İKİNCİ AŞAMA

Görüşmede, 'deki son durum ve anlaşmasının ikinci aşamasına yönelik temasların ele alındığı belirtilirken, müzakerelerin içeriğine dair ayrıntı paylaşılmadı.

Öte yandan, 23 Kasım’da heyeti, Kahire'de Hasan Reşad ile yaptığı görüşmede, ateşkesin ikinci aşaması ve Gazze'deki genel durum hakkında değerlendirmelerde bulunmuştu.

Gazze'de ateşkesinde çıkmazı: İsrail şartında diretiyor

ESİR ASKERLERİN CESETLERİNİ İSTİYOR

İsrail, ateşkesin ikinci aşamasına ilişkin müzakerelere başlamayı, esir askerlerin tüm cesetlerinin teslim edilmesi şartına bağlıyor.

Tel Aviv yönetimi, Gazze'de iki İsrailli askerin cenazesinin bulunduğunu iddia ederken, Hamas ise hayatta olan son 20 esirin ve hayatını kaybeden 28 esirin cesetlerinin tamamının teslim edildiğini belirtiyor.

