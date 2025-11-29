İsveç'te, ateşkes anlaşmasına uymayan İsrail protesto edildi

Çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla Odenplan Meydanı'nda toplanan yüzlerce kişi, İsrail ordusunun 10 Ekim'de devreye giren ateşkesi ihlal ederek Gazze'ye hava saldırılarında bulunmasına ve insani yardım girişini kısıtlamasına tepki gösterdi.

"Filistin işgali derhal sona ersin", "Soykırım ve abluka sona ersin", "İnsani yardıma serbest erişim ve Gazze'nin yeniden inşası", "İsrail barış anlaşmasına uysun" yazılı dövizler taşıyan göstericiler, İsveç hükümetini İsrail'e karşı kapsamlı askeri ambargo uygulamaya davet etti.

Gösteriye destek veren İsveçli aktivist Frederik Ericsson, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ateşkese uymadığı için sokaklara çıkıp İsrail'i protesto ettiklerini söyledi.

Ne Gazze'de ne de Gazze dışında barışın olduğunu dile getiren Ericsson şu ifadeleri kullandı:

"Gazze Şeridi'nde ve Batı Şeria'da, Hamas'ın bulunmadığı yerlerde bile günlük olarak insan hakları ihlalleri yaşanıyor. Yerleşimciler, İsrail ordusunun yardımıyla, sivil Filistinlileri günlük olarak Batı Şeria'da, zorla yerinden ediyor ve onlara saldırıyorlar. Sözün kısası barış yok, barış olmadığı gibi İsrail'in saldırıları devam ediyor."

Filistin özgür olana kadar sokaklara çıkacaklarını vurgulayan Ericsson, "Filistin özgür değilse, biz de özgür değiliz. Bunun için de sessiz kalmayı reddediyoruz. Çünkü sessiz kalırsak, İsrail'in devam eden soykırımına ortak oluruz." dedi.