Yatarken sağ tarafa mı sol tarafa mı dönüyorsunuz? Basit alışkanlık gizli kişiliğinizi ortaya çıkarıyor

SIRTÜSTÜ UYKU POZİSYONU

Sırtüstü uyumak, güven ve sakinlik sembolüdür. “Asker pozisyonu” olarak da bilinen bu uyuma şekli, içsel gücüyle dikkat çeken, özgüveni yüksek ve açık fikirli insanları temsil eder. Sırtüstü uyuyanlar genellikle hayatlarında belli bir düzen ve denge kurmuş, prensip sahibi ve özgürlüklerine düşkün kişilerdir. Kendilerine güvenen bu kişiler, sakin bir duruş sergilerken çevrelerine güçlü bir enerji yayarlar ve iç dünyalarında huzurlu bir dinginlik taşırlar.