Sebebi bilinmiyor! Esenyurt'ta derenin rengi kan kırmızısı oldu!

Esenyurt'ta bulunan Haramidere'nin rengi kırmızıya döndü. Dere renginin fabrikaların boyahanelerinden bırakılan atık sular nedeniyle değiştiği öne sürülürken, bölgede yaşayanlar da duruma tepki gösterdi.

"HİÇ BİR ZAMAN DURU AKMADI"

Mahalle sakini Rıdvan Kılıç, "Problem çevreye yayılıyor, mahalle bundan rahatsız. Dereden kırmızı şekilde su akıyor. Bu da fabrikaların boyahanelerindeki atık sular. Yazın daha çok koku oluyor. Bunların giderilmesi gerekiyor. Burası devamlı böyle akıyor. Buranın duru aktığını hiç görmedik. Çocuklar gidip dere kenarında oynuyorlar. İnsanlara zararlı bir durum. Bunun önleminin alınmasını istiyoruz. Fabrikalardan arıtıp bu şekilde göndermeleri gerekiyor" ifadelerini kullandı.