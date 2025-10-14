Menü Kapat
TGRT Haber
19°
Bartın'da denizin rengi turuncuya döndü! Sahildeki batıkları görenler şaşkına döndü

Bartın'da sağanak yağışın sonrası denizin rengi turuncuya döndü! Fırtınayla birlikte deniz dibindeki batıklar sahile sürüklenirken ortaya çıkan manzara yürekleri yaktı. Yüzlerce tıbbi atık malzemesinin taşındığı sahil şu an mikrop yuvası olarak tehlike saçıyor.

'da bir haftadır devam eden yağmurların ardından 'in rengi görenleri hayrete düşürdü. Bartın Irmağı'nın denize döküldüğü Boğaziçi Köyü mevkiinde taşınan nedeniyle suyun rengi turuncuya döndü. Çamurlu görüntünün Karasu Köyü İnkumu plajına kadar devam ettiği bildirildi.

Bartın'da denizin rengi turuncuya döndü! Sahildeki batıkları görenler şaşkına döndü

SAHİLDE ŞIRINGA, İĞNE, SERUM ŞİŞLERİ

Sağanak yağış ile birlikte etkili olan fırtınanın oluşturduğu dalgalar ise denizdeki çöpleri karaya taşıdı. İnkumu sahili dalgaların taşıdığı ağaç kütükleri ve dal parçaları, evsel arıklar nedeniyle adeta çöplüğe döndü.

Bartın'da denizin rengi turuncuya döndü! Sahildeki batıkları görenler şaşkına döndü

Sahile vuran çöpler arasında, tıbbi atıkların da yer alması dikkat çekti. Sahilde, şırınga, iğne uçları, ilaç şişeleri ile ilaç tüpü, mini boyuttaki serum şişesi gibi tıbbi atıklar ise görenleri korkuttu.

Bartın'da denizin rengi turuncuya döndü! Sahildeki batıkları görenler şaşkına döndü

TIBBİ ATIKLARIN DENİZE NASIL GELDİĞİ BİLİNMİYOR

Yakılarak imha edilmesi gereken tıbbi atıkların denize nasıl karıştığı bilinmezken, evsel atıkların Bartın ya da çevre illerindeki çöplüklerden dalga yada ırmak suları ile sürüklendiği tahmin ediliyor.

Bartın'da denizin rengi turuncuya döndü! Sahildeki batıkları görenler şaşkına döndü
