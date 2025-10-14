Bartın'da denizin rengi turuncuya döndü! Sahildeki batıkları görenler şaşkına döndü

Kategoriler
Bartın'da bir haftadır devam eden yağmurların ardından Karadeniz'in rengi görenleri hayrete düşürdü. Bartın Irmağı'nın denize döküldüğü Boğaziçi Köyü mevkiinde taşınan çamur nedeniyle suyun rengi turuncuya döndü. Çamurlu görüntünün Karasu Köyü İnkumu plajına kadar devam ettiği bildirildi.
Sağanak yağış ile birlikte etkili olan fırtınanın oluşturduğu dalgalar ise denizdeki çöpleri karaya taşıdı. İnkumu sahili dalgaların taşıdığı ağaç kütükleri ve dal parçaları, evsel arıklar nedeniyle adeta çöplüğe döndü.
Sahile vuran çöpler arasında, tıbbi atıkların da yer alması dikkat çekti. Sahilde, şırınga, iğne uçları, ilaç şişeleri ile ilaç tüpü, mini boyuttaki serum şişesi gibi tıbbi atıklar ise görenleri korkuttu.
Yakılarak imha edilmesi gereken tıbbi atıkların denize nasıl karıştığı bilinmezken, evsel atıkların Bartın ya da çevre illerindeki çöplüklerden dalga yada ırmak suları ile sürüklendiği tahmin ediliyor.