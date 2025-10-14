Menü Kapat
Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde ortaya çıkmışlardı! Bakan Yumaklı açıkladı: '1 milyondan fazla...'

Son yıllarda Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde hızla yayılan kahverengi kokarca böcekleri bir süredir uykudaydı ama Adapazarı’nda bir binanın her yerini sardıklarına dair görüntülerle ile tekrar gündemimize oturdular. Hemen ardından Ünye, Giresun, Trabzon ve Samsun’dan da benzer haberler gelmeye başladı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Kokarcayı etkisiz hale getirmek için 83 bin feromon tuzak kurduk. Zararlıya karşı 1 milyon 156 bin doğal düşman samuray arısı salımı yaptık" dedi. İşte detaylar...

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından kahverengi kokarcaya karşı, etkin ve sürdürülebilir yöntemlerle mücadele edilmesi ile ilgili paylaşım yaptı.1 milyondan fazla hanede gerçekleştirildiğini açıklayan Yumaklı, kokarcaya karşı 83 bin feromon tuzak kurulduğunu ve zararlıya karşı 1 milyon 156 bin doğal düşman samuray arısı salımı yapıldığını duyurdu. Aynı zamanda Yumaklı, 72 bin üretici ve vatandaşımıza eğitim verildiğini bildirdi.

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde ortaya çıkmışlardı! Bakan Yumaklı açıkladı: '1 milyondan fazla...'

"ZARARLIYA KARŞI 1 MİLYON 156 BİN DOĞAL DÜŞMAN SAMURAY ARISI SALIMI YAPTIK"

Bakan Yumaklı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Bazı bölgelerimizde tarımsal üretime zarar veren, havaların soğumasıyla kışlak alanlara yönelen kahverengi kokarcaya karşı, etkin ve sürdürülebilir yöntemlerle mücadele veriyoruz. 631 noktada, bin 231 personelimizle 1 milyondan fazla hanede ilaçlama gerçekleştirdik. 72 bin üretici ve vatandaşımıza eğitim verdik. Kokarcayı etkisiz hale getirmek için 83 bin feromon tuzak kurduk. Zararlıya karşı 1 milyon 156 bin doğal düşman samuray arısı salımı yaptık. Meskun mahaller ve sosyal alanlarda Sağlık Bakanlığımız, yerel yönetimlerimiz ve sivil toplum kuruluşlarımızın desteği ve iş birliğiyle bu mücadeleyi sonuna dek sürdürmeye kararlıyız. Doğayı koruyarak, üreticimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde ortaya çıkmışlardı! Bakan Yumaklı açıkladı: '1 milyondan fazla...'
